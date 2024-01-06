Хет-трики и дубли в чемпионате Азербайджана - АНАЛИЗ

В первой половине сезона-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана зафиксировано 3 хет-трика и 10 дублей.

Как сообщает İdman.biz, отличились 12 разных игроков.

Только Леандро

Лишь одному игроку удалось забить больше одного гола в двух матчах. Это Леандро Андраде, легионер «Карабаха». Полузащитник из Кабо-Верде отличился в матчах против «Кяпаза» (7:1) дома и «Сумгаита» (6:1) на выезде. В обоих матчах он оформил дубль.

Когда крушат легионеры

Легионеры оформили все три хет-трики в сезоне. Игрок "Карабаха" Ясин Бензия забил три мяча в ворота "Кяпаза" (7:1). Игрок «Габалы» Билель Ауашерия и футболист «Сабаха» Давид Волков забивали против одного и того же соперника. Они отличились в матчах с «Туран Товузом». Героем домашней (4:0) и выездной (3:2) игр стал Билель.

Особенность бомбардира

У бомбардира Премьер-лиги Олавио Жуниньо имеется особенность. Он забивал в 12 из 18 прошедших туров. Бразилец, не оформлявший хет-трика и лишь однажды забив дубль, в общей сложности забил 13 голов. Он опережает всех по количеству голов и матчей, в которых отличился.

Без «Нефтчи», «Зиры» и «Сумгаита»

10 дублей сезона оформили игроки 7 разных клубов. У "Карабаха" больше - 3 дубля. Как мы уже упоминали, два из них находятся на счету Леандро, а третий - Олавио.

Отличились и два футболиста «Сабаила». Александр Рамалингом и Педро Нуно забили по два гола в одном матче. По одному такому успеху имеют также Георгий Папунашвили («Кяпаз»), Усама Халайла («Габала»), Софиан Чакла («Сабах») и Мартин Петков («Туран Товуз»). Легионеры, авторы всех хет-триков, оформили 9 дублей из 10. Единственный местный игрок, которому удалось забить 2 гола в одном матче, - Орхан Алиев ("Араз-Нахчыван"). Игроки трех команд не оформляли ни хет-триков, ни дублей. Это «Нефтчи», «Зира» и «Сумгаит». Интересно, что эти три клуба являются ближайшими преследователями лидера турнирной таблицы, входя в первую четверку.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz