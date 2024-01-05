Тренер "Стяуа" обвинил бывшего главного тренера "Нефтчи"

"Я всегда говорил, что Лауренциу Регекампф был мне как брат. Он руководил моими тренировками".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер по физподготовке "Стяуа" Томас Нойберг.

54-летний специалист 11 лет работал с бывшим главным тренером "Нефтчи" Лауренциу Регекампфом. Немецкий специалист прекратил с ним сотрудничество еще до приезда в Баку.

Нойберг рассказал, что отношения с Регекампфом ухудшились после того, что он плохо поступил с сотрудниками: "Он плохо разговаривал со мной, Тони и Таком. Не знаю почему. Спросите Лауренциу. Я разговаривал с ним один на один, сказал, что мы как братья, работали вместе 10–11 лет, но ты очень изменился. Он очень расстроился и неделю со мной не разговаривал".

Отметим, что Лауренциу Регекампф тренировал "Нефтчи" в сезоне-2022/23. В настоящее время он является главным тренером "Аль-Тай" в Саудовской Аравии.

İdman.biz