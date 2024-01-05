16 разгромов в 18 турах - АНАЛИЗ

В первой половине сезона в Премьер-лиге Азербайджана зафиксировано 16 побед с большим счетом.

İdman.biz сообщает, что хозяева поля выиграли 9 матчей с разницей в три и более мячей, а гости - 7.

Самую крупную победу одержал «Карабах». Команда Гурбана Гурбанова разгромила «Кяпаз» с разницей в шесть мячей – 7:1.

Самые крупные сухие победы были с разницей в 5 голов. «Карабах» разгромил «Сумгаит», а «Сабах» - «Габалу» со счетом 5:0.

В указанных трех матчах радовались хозяева поля. У «Карабаха» самая крупная выездная победа. Агдамцы разгромили «Сумгаит» с разницей в пять мячей – 6:1.

В целом один раз было зафиксировано 6 голов, трижды - по 5, трижды - по 4 и девять раз - 3 гола.

«Карабах» одержал больше других - 5 таких побед. «Туран Товуз» имеет три разгрома. В 18 турах сезона 8 команд одержали различные победы. Таких успехов нет только у двух команд. Интересно, что разгромов нет у "Зиры" и "Нефтчи", находящихся в первой тройке в турнирной таблице.

Крупные победы клубов: "Карабах" - 5, "Туран Товуз" - 3, "Сабах", "Сабаил" - 2, "Араз-Нахчыван", "Кяпаз", "Габала", "Сумгаит" - 1.

Половина крупных поражений приходится на пассив аутсайдеров. «Габала» потерпела больше всех остальных - 5, а «Кяпаз» - 3 тяжелых поражения. Всего с большой разницей в счете проиграли 7 команд. Лидеры чемпионата не проигрывали с крупным счетом. Никто не обыграл находящиеся в первой тройке "Карабах", "Зиру" и "Нефтчи" с разницей в три мяча.

Крупные поражения клубов: "Габала" - 5, "Кяпаз" - 3, "Сабаил", "Сумгаит", "Туран Товуз" - 2, "Араз-Нахчыван", "Сабах" - 1.

В играх «Зиры» и «Нефтчи» не было зафиксировано разницы в три и более мячей. Эти команды не выигрывали и не проигрывали с разгромным счетом. В 6 из 18 матчей "Габалы" были зафиксированы крупные счета: 1 победа, 5 поражений.

Лишь в одной паре оба матча завершились с крупным счетом. "Карабах" дважды разгромил "Сумгаит" - 5:0, 6:1.

Вугар Хейруллаев

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