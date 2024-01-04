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"Карабах" объявил о своем первом трансфере - контракт на 3,5 года

Азербайджанский футбол
Новости
4 Января 2024 23:19
"Карабах" объявил о своем первом трансфере - контракт на 3,5 года

По информации, предоставленной клубом İdman.biz, представитель Агдама подписал игрока "Сабаха" Алексея Исаева.

С 28-летним полузащитником сборной Азербайджана подписан контракт сроком на 3,5 года.

Новый трансфер в сезоне 2020/23 носил форму «Сабаха». Ранее Исаев выступал за «Енисей» (2014-16, 2017-18) и «Зенит-2» (2016-18) в России, а также «Сумгаит» в нашей стране (2018-20).

Полузащитник вызывается в сборную Азербайджана с 2021 года. Он забил 1 гол в 20 играх, сыгранных в составе сборной.

İdman.biz

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