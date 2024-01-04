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"Нефтчи" приступил к тренировкам не в полном составе

Азербайджанский футбол
Новости
4 Января 2024 20:01
"Нефтчи" приступил к тренировкам не в полном составе

«Нефтчи» начал зимний тренировочный сбор в районе Белек Антальи, Турция.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.

В первый тренировочный день, прошедший на «Глории Спорт Арене», травмированные - Гара Гараев и Фарид Юсифли тренировались индивидуально.

Лечение Резиуана Мирзова, выбывшего из игры в 18-м туре Премьер-лиги Азербайджана против «Кяпаза», продолжается. В ближайшие дни тренировки к команде присоединятся еще трое футболистов - Килан Лебон, Андре Шиньяшики и Юри Матиас.

İdman.biz

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