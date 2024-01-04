Соперник "Карабаха" хочет усилиться

Новый футболист может присоединиться к "Браге", которая является соперником "Карабаха" по 1/16 финала Лиги Европы.

İdman.biz сообщает, что португальцы хотят подписать Густаво Мартинса, 20-летнего центрального защитника бразильского клуба «Гремио».

Игрока хотят взять в аренду за 3 миллиона евро. Бразильская сторона пока не очень тепло отнеслась к этому предложению.

Соперник "Карабаха" и раньше пытался усилиться на бразильском рынке. "Брага" пыталась приобрести 20-летнего защитника представителя бразильской серии А «Куяба» Алессандро Дреша, но ей это не удалось.

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Брагой" пройдет на выезде 15 февраля, а второй - в Баку неделей позже.

Эмин Ага

İdman.biz