Вусал Искендерли в "Болуспоре"

Азербайджанский футболист Вусал Искендерли будет играть в составе «Болуспора».

Как сообщает İdman.biz, он подписал с турецким клубом контракт сроком на 1,5 года.

Вусал, выступавший за «Эгнатию» в чемпионате Албании, решил продолжить карьеру в Турции. 28-летний футболист будет выступать за «Болуспор», выступающий в 1-й лиге. Он станет вторым азербайджанцем, играющем в лиге в этом сезоне. До Вусала в чемпионате играл Джошгун Диниев, защищающий честь «Умраниеспора».

Отметим, что «Болуспор» занимает 10-е место с 22 очками после 17 туров.

İdman.biz