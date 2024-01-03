"Кяпаз" положил глаз на нигерийца

Представитель I лиги «Карван» расстался с двумя игроками.

Как сообщает İdman.biz, команду покинули Руслан Воронцов и Эльнур Мустафазаде.

Контракт с обоими игроками был расторгнут по взаимному согласию. Об этом сообщила пресс-служба евлахского клуба.

Еще один игрок «Карвана» является объектом внимания клубов Премьер-лиги. Нигерийским нападающим Петером Кингси интересуется «Кяпаз». Футболист забил больше всего голов в команде - 6. Если между сторонами будет достигнута договоренность, вторую часть сезона Петер проведет в гянджинском клубе.

Отметим, что после 12 игр «Карван» с 18 очками занимает 6-е место в турнирной таблице I лиги.

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