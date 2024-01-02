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Сиясeт Аскеров встретится c Айсун Сейдиевой - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
2 Января 2024 19:20
Сиясeт Аскеров встретится c Айсун Сейдиевой - ВИДЕО

«Новость об уходе Айсун Сейдиевой из сборной я услышал из СМИ. Встречусь с ней и поговорю об этом».

Об этом İdman.biz сообщил главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров.

Наставник заявил, что считает, что отговорит лидера сборной от прекращения карьеры: "Сборная дошла до этой точки благодаря труду игроков. Все мои игроки ценны для меня. Айсун - одна из них. Мы потихоньку развиваемся как национальная команда. У нас есть определенный состав».

По словам Аскерова, он обсудит, как пришла к этой идее супруга футболиста "Сабаха" Амина Сейдиева: "У нас есть молодежь из младшей возрастной группы. Мы пытаемся подготовить их к сборной. Мы не можем потерять тех, кто есть в команде. Одна из них - Айсун. Вот почему я не хочу разговаривать с ней по телефону. Встречусь и поговорю. Когда это произойдет, мне все станет ясно. Надеюсь, решение об уходе не будет окончательным. В нынешней ситуации я не хочу, чтобы какой-либо игрок покидал сборную».

Отметим, что Айсун Сейдиева, защищающая честь сборной Азербайджана с 2017 года, в эфире программы "Старт" на канале CBC Sport заявила, что завершит карьеру в сборной в новом году.

Эмин Ага

İdman.biz

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