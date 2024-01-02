Определились соперники "Туран Товуза"

Объявлены соперники "Туран Товуз", который отправится в Турцию для подготовки ко второй части сезона.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба Премьер-лиги.

Свою первую товарищескую игру команда проведет 9 января. Соперником станет «Волонтари», представитель высшей лиги Румынии.

В рамках подготовки следующие игры пройдут 15-го числа. В этот день команда, которую тренирует Айхан Аббасов, проведет два матча. В первой игре дня «Туран Товуз» встретится с представителем Венгрии «Шиофоком», а затем - с узбекским клубом «Насаф».

Отметим, что представитель региона будет готовиться в Анталье до 17 января.

İdman.biz