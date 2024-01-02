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Шахин Диниев: "Хочу снова увидеть их на поле"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Января 2024 10:27
Шахин Диниев: "Хочу снова увидеть их на поле"

«Как тренер в новом году я ожидаю от своей команды успешной и интересной борьбы на протяжении 18 игр».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер «Сабаила» ​​Шахин Диниев.

Эксперт желает, чтобы игроки его команды, получившие травмы в последних турах Премьер-лиги Азербайджана, в ближайшее время вернулись на поле. По его словам, у него большие надежды на 2024 год: "Я хочу снова увидеть на поле своих 6-7 травмированных игроков в составе «Сабаила». Хочу поехать на игры в полном составе.

«Сабаил» - команда с потенциалом. Мы постараемся показать хороший результат. Пауза в Премьер-лиге Азербайджана завершится 24 января. Уже с первых игр хочу последовательных побед. Мы будем готовиться к этому всеми силами».

Отметим, что после 18 матчей в Премьер-лиге Азербайджана "Сабаил" с 26 очками занимает 5-е место.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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