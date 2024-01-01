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Андрей Лунев: Однажды доставили в полицейский участок в Азербайджане

Азербайджанский футбол
Новости
1 Января 2024 13:45
Андрей Лунев: Однажды доставили в полицейский участок в Азербайджане

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» рассказал о том, как столкнулся с небольшими проблемами в Азербайджане. İdman.biz сообщает, что по словам футболиста, его пытались просто так оштрафовать полицейские.

— Как быстро удалось освоиться в «Карабахе»?

— Адаптация давно уже закончилась. Понятно, что в плане общения легче, чем в «Байере» — здесь русскоговорящая страна. С бытовыми моментами тоже проще, только сперва было сложно привыкнуть к местному стилю вождения, это просто уникально. Как в Египте — вечно сигналят, ездят как хотят. При этом когда ты едешь по правилам, тебя все равно останавливают и штрафуют непонятно за что.

— Уже попадали на местных ГАИшников?

— Больше того — меня уже один раз даже доставляли в полицейский участок. Как так вышло? Отвез семью в торговый центр, а сам отправился на базу — у нас был заезд, предыгровой день. Спокойно ехал по одной из главных улиц. Я знаю их правила дорожного движения, понимаю, что нельзя резко перестраиваться, что это приравнивается к лихачеству. И вдруг меня догоняет полицейская машина с мигалками, тормозит. И дальше начинается разводянк, мол, вы быстро ехали, быстро меняли полосы. Прошу показать запись с камер, объясняю, что перестраивался, поскольку мне нужно поворачивать. Плюс ко всему в тот момент я грипповал, был болезненный вид, так они сразу начали говорить — ты выпивал. Предложил им пройти алкотестер, прошел, но все равно отвезли в отделение. Там ко мне выходит их главный и опять начинает рассказывать, что я неправильно перестраивался. Как только я заговорил про алкотестер, он сразу перешел с русского на азербайджанский. В итоге я звонил человеку из клуба, он приезжал помогал. Но штраф мне заплатить все равно пришлось, потому что там если тебя привозят в полицейский участок, ты обязан заплатить вне зависимости от того, прав или нет.

İdman.biz

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