Хорватская пресса: "Будущее Махира в "Динамо" под вопросом"

Хорватская пресса опубликовала статью о будущем Махира Эмрели в «Динамо».

Как сообщает İdman.biz, в статье ставится под сомнение дальнейшее пребывание азербайджанского футболиста в команде.

Основной причиной отставания загребского клуба от "Хайдука" в чемпионской борьбе называются проблемы в линии нападения. Отмечается, что по сравнению с прошлым сезоном команда Махира создала на 16,4 процента меньше голевых моментов и забила на 19,1 процента меньше голов:

"Понятно, что у "Динамо" возникают трудности в плане атаки. Команда создала на 16,4 процента меньше моментов и забила на 19,4 процента меньше голов, чем в прошлом сезоне. Из-за травмы Бруно Петковича у Загреба возникли серьезные проблемы в передней линии. Иосиф Дрмич, получающий высокую зарплату, не оправдал ожиданий. Если Махир Эмрели и Сандро Куленич в каких-то матчах и показали свой потенциал, то лучшими бомбардирами им стать не удалось. Куленович может быть полезен из-за своих физических данных, но у Эмрели нет шансов. Его будущее в «Динамо» под вопросом».

В сезоне 2023/2024 чемпионата Хорватии Махир забил 4 гола в 12 матчах за загребский клуб. Он полностью потерял место в основном составе после смены главного тренера. В отличие от Игоря Бисчана, Сергей Якирович редко давал шансы азербайджанскому футболисту. Неслучайно, что в последних 7 матчах команды Махир был на поле всего 12 минут.

Отметим, что после 19 туров "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице с 34 очками. От лидера «Хайдука» команду с двумя играми в запасе отделяет 7 очков.

İdman.biz