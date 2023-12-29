29 Декабря 2023
RU

Резиуан Мирзов: "Говорят, что наш новый главный тренер умеет наладить хорошую игру, прививает атакующий футбол"

Азербайджанский футбол
Интервью
29 Декабря 2023 13:33
Резиуан Мирзов: "Говорят, что наш новый главный тренер умеет наладить хорошую игру, прививает атакующий футбол"

«Мы знаем, что Миодраг Божович работал во многих клубах российской премьер-лиги».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист «Нефтчи» Резиуан Мирзов пресс-службе клуба, комментируя назначение нового главного тренера Миодрага Божовича.

30-летний полузащитник рассказал, что Миодраг Божович около 10 лет был главным тренером таких команд, как "Динамо", "Локомотив", "Ростов", "Арсенал" (Тула) и добился хороших результатов: "Наш главный тренер со многими людьми, которых я очень хорошо знаю, работал вместе. Эти люди говорят о Божовиче только хорошее, как о человеке, так и как о тренере. Говорят, он умеет наладить хорошую игру, прививает атакующий футбол, создает позитивную атмосферу внутри команды, много работает, чтобы показывать хорошие результаты. Я лично не работал с Миодрагом Божовичем, но мы знаем друг друга, мы встречались и разговаривали, когда встречались лицом к лицу в России. Когда он работал в Российской Премьер-лиге, я тоже там играл. Думаю, он знает мои сильные и слабые стороны, на что я способен. Я очень рад, что такой тренер возглавит нашу команду. Надеюсь, что под его руководством все будет сделано так, как мы хотим, и мы максимально продвинемся в турнирной таблице».

Отметим, что новый главный тренер «Нефтчи» Миодраг Божович сменил румынского специалиста Адриана Муту.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азер Алиев: "Это большой успех, что Божович стал главным тренером "Нефтчи"
14:04
Азербайджанский футбол

Азер Алиев: "Это большой успех, что Божович стал главным тренером "Нефтчи"

"Я слышал, что он очень хорошо влияет на команду и создает отличный командный дух"
"Карабах" выставил на продажу специальную форму исторической игры - ФОТО
13:47
Азербайджанский футбол

"Карабах" выставил на продажу специальную форму исторической игры - ФОТО

В наличии всего 100 футболок со специальной упаковкой и сертификацией
В "Карабахе" заявили, что не готовы отпускать Лунева. Вратарем интересуется "Рубин"
13:28
Азербайджанский футбол

В "Карабахе" заявили, что не готовы отпускать Лунева. Вратарем интересуется "Рубин"

"К нам не обращались из "Рубина" по поводу Лунева"
Азербайджанский футбол: шестой раз в XXI веке
13:17
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футбол: шестой раз в XXI веке

"Карабах", зимний чемпион сезона-2023/24 в Премьер-лиге Азербайджана, забил 45 голов в 18 матчах
Эмин Махмудов: "С ним мы добьемся успешных результатов"
13:01
Азербайджанский футбол

Эмин Махмудов: "С ним мы добьемся успешных результатов"

"Надеюсь, наша с ним работа будет успешной"
2 предложения из России для вратаря "Карабаха"
12:36
Азербайджанский футбол

2 предложения из России для вратаря "Карабаха"

Контракт Лунева с "Карабахом" действует до лета 2024 года

Самое читаемое

Сборную Азербайджана доверили россиянину, ему будет помогать украинец
27 Декабря 11:51
Тяжелая атлетика

Сборную Азербайджана доверили россиянину, ему будет помогать украинец

Объявлен новый состав тренерского штаба национальных сборных по тяжелой атлетике
Десятка лучших азербайджанских спортсменов года - СПИСОК
26 Декабря 22:44
Другие

Десятка лучших азербайджанских спортсменов года - СПИСОК

Объявлена ​​итоговая рейтинговая таблица спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта на 2023 год
Фатих Терим может возобновить карьеру
26 Декабря 15:39
Мировой футбол

Фатих Терим может возобновить карьеру

70-летний турецкий специалист получил предложение из Греции
Официально объявлено имя нового главного тренера сборной Азербайджана
27 Декабря 10:26
Волейбол

Официально объявлено имя нового главного тренера сборной Азербайджана

Имя специалиста, который будет "за рулем" команды, объявил президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров на состоявшейся сегодня пресс-конференции по итогам года