Резиуан Мирзов: "Говорят, что наш новый главный тренер умеет наладить хорошую игру, прививает атакующий футбол"

«Мы знаем, что Миодраг Божович работал во многих клубах российской премьер-лиги».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист «Нефтчи» Резиуан Мирзов пресс-службе клуба, комментируя назначение нового главного тренера Миодрага Божовича.

30-летний полузащитник рассказал, что Миодраг Божович около 10 лет был главным тренером таких команд, как "Динамо", "Локомотив", "Ростов", "Арсенал" (Тула) и добился хороших результатов: "Наш главный тренер со многими людьми, которых я очень хорошо знаю, работал вместе. Эти люди говорят о Божовиче только хорошее, как о человеке, так и как о тренере. Говорят, он умеет наладить хорошую игру, прививает атакующий футбол, создает позитивную атмосферу внутри команды, много работает, чтобы показывать хорошие результаты. Я лично не работал с Миодрагом Божовичем, но мы знаем друг друга, мы встречались и разговаривали, когда встречались лицом к лицу в России. Когда он работал в Российской Премьер-лиге, я тоже там играл. Думаю, он знает мои сильные и слабые стороны, на что я способен. Я очень рад, что такой тренер возглавит нашу команду. Надеюсь, что под его руководством все будет сделано так, как мы хотим, и мы максимально продвинемся в турнирной таблице».

Отметим, что новый главный тренер «Нефтчи» Миодраг Божович сменил румынского специалиста Адриана Муту.

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