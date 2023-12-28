Азербайджанские клубы оштрафованы

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на заседании была дана юридическая оценка нарушениям правил, допущенным в 1/8 финала Кубка Азербайджана.

Четыре игрока хозяев поля были оштрафованы на 700 манатов за полученные желтые карточки в матче между «Кяпазом» и «Сабахом». Дополнительный убыток в 500 манатов команда понесла из-за того, что болельщики гянджинского представителя во время матча массово выкрикивали оскорбления в адрес арбитров, и это произошло уже второй раз в текущем сезоне.

Принимающая сторона была оштрафована на 100 манатов за опоздание пожарной машины на игру "Иреван" - "Араз-Нахчыван".

Клуб "Зира" заплатит 700 манатов за полученные желтые карточки четырьмя игроками бакинской команды в матче с "Туран Товузом". Товузцы были оштрафованы на 1500 манатов из-за использования болельщиками гостей пиротехники на 10-й минуте игры.

В матче «Нефтчи» - «Гарадаг Локбатан» ущерб, нанесенный раздевалке команды гостей, оплатит гостевая команда.

В 18-м туре чемпионата Азербайджана, в матче между «Сумгаитом» и «Сабаилом» на поле болельщиками были брошены посторонние предметы. За это "Сумгаит" был оштрафован на 800 манатов.

В матче «Зира» - «Карабах» гости были оштрафованы на 700 манатов за то, что 5 игроков получили желтые карточки.

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