Лидер снова победил - 11:1! - ФОТО

Завершился четвертый тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
Как сообщает İdman.biz, во второй день тура состоялось 4 матча.
Лидер «Бирбаша Баку» учинил разгром сопернику. «Зира» продолжает показывать максимальные результаты.
Чемпионат Азербайджана
IV тур
«Бирбаша Баку» – «Сиязань» – 11:1
«Зира» – «Интер» – 5:2
«Динамо» – «Абшерон» – 5:7
«Ветеран» – «Туран» – 3:2
|
Бирбаша
|
4
|
4
|
0
|
0
|
35-3
|
12
|
Зира
|
4
|
4
|
0
|
0
|
16-5
|
12
|
Одлар Юрду
|
4
|
3
|
0
|
1
|
13-9
|
9
|
Реал
|
4
|
2
|
1
|
1
|
14-12
|
7
|
Азнур
|
4
|
2
|
1
|
1
|
13-11
|
7
|
Ветеран
|
4
|
2
|
1
|
1
|
14-8
|
7
|
Абшерон
|
4
|
2
|
1
|
1
|
16-15
|
7
|
Динамо
|
4
|
2
|
0
|
2
|
12-20
|
6
|
Туран
|
4
|
1
|
2
|
1
|
10-9
|
5
|
Интер
|
4
|
1
|
1
|
2
|
12-14
|
4
|
Галакси
|
4
|
1
|
1
|
2
|
9-11
|
4
|
Атешгях
|
4
|
1
|
1
|
2
|
10-18
|
4
|
Дирчялиш
|
4
|
1
|
0
|
3
|
11-15
|
3
|
Баку Файр
|
4
|
0
|
1
|
3
|
4-18
|
1
|
Сумгаит
|
4
|
0
|
0
|
4
|
4-14
|
0
|
Сиязань
|
4
|
0
|
0
|
4
|
10-27
|
0
Отметим, что в других играх тура «Галакси» обыграла бакинский «Баку Файр» 4:1, «Атешгях» - «Азнур» - 5:1, «Одлар Юрду» - «Сумгаит» - 2:1, а «Реал» - «Дирчялиш» - 6:2.
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