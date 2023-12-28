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Лидер снова победил - 11:1! - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
28 Декабря 2023 09:56
Лидер снова победил - 11:1! - ФОТО

Завершился четвертый тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, во второй день тура состоялось 4 матча.

Лидер «Бирбаша Баку» учинил разгром сопернику. «Зира» продолжает показывать максимальные результаты.

Чемпионат Азербайджана
IV тур
«Бирбаша Баку» – «Сиязань» – 11:1
«Зира» – «Интер» – 5:2
«Динамо» – «Абшерон» – 5:7
«Ветеран» – «Туран» – 3:2

Бирбаша

4

4

0

0

35-3

12

Зира

4

4

0

0

16-5

12

Одлар Юрду

4

3

0

1

13-9

9

Реал

4

2

1

1

14-12

7

Азнур

4

2

1

1

13-11

7

Ветеран

4

2

1

1

14-8

7

Абшерон

4

2

1

1

16-15

7

Динамо

4

2

0

2

12-20

6

Туран

4

1

2

1

10-9

5

Интер

4

1

1

2

12-14

4

Галакси

4

1

1

2

9-11

4

Атешгях

4

1

1

2

10-18

4

Дирчялиш

4

1

0

3

11-15

3

Баку Файр

4

0

1

3

4-18

1

Сумгаит

4

0

0

4

4-14

0

Сиязань

4

0

0

4

10-27

0

Отметим, что в других играх тура «Галакси» обыграла бакинский «Баку Файр» 4:1, «Атешгях» - «Азнур» - 5:1, «Одлар Юрду» - «Сумгаит» - 2:1, а «Реал» - «Дирчялиш» - 6:2.

İdman.biz

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