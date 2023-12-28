Лидер снова победил - 11:1! - ФОТО

Завершился четвертый тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, во второй день тура состоялось 4 матча.

Лидер «Бирбаша Баку» учинил разгром сопернику. «Зира» продолжает показывать максимальные результаты.

Чемпионат Азербайджана

IV тур

«Бирбаша Баку» – «Сиязань» – 11:1

«Зира» – «Интер» – 5:2

«Динамо» – «Абшерон» – 5:7

«Ветеран» – «Туран» – 3:2

Бирбаша 4 4 0 0 35-3 12 Зира 4 4 0 0 16-5 12 Одлар Юрду 4 3 0 1 13-9 9 Реал 4 2 1 1 14-12 7 Азнур 4 2 1 1 13-11 7 Ветеран 4 2 1 1 14-8 7 Абшерон 4 2 1 1 16-15 7 Динамо 4 2 0 2 12-20 6 Туран 4 1 2 1 10-9 5 Интер 4 1 1 2 12-14 4 Галакси 4 1 1 2 9-11 4 Атешгях 4 1 1 2 10-18 4 Дирчялиш 4 1 0 3 11-15 3 Баку Файр 4 0 1 3 4-18 1 Сумгаит 4 0 0 4 4-14 0 Сиязань 4 0 0 4 10-27 0

Отметим, что в других играх тура «Галакси» обыграла бакинский «Баку Файр» 4:1, «Атешгях» - «Азнур» - 5:1, «Одлар Юрду» - «Сумгаит» - 2:1, а «Реал» - «Дирчялиш» - 6:2.

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