Судья исторического матча в Ханкенди: "Это было самое важное назначение в моей жизни" - ФОТО

«Я гордился тем, что был судьей первой игры, проходившей на землях, освобожденных от оккупации».

Как сообщает İdman.biz, об этом пресс-службе ПФЛ заявил Али Алиев, главный судья матча "Карабах" - "МОИК", проходившего в Ханкенди в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана.

Участник Отечественной войны рассказал, что во время исторического матча на стадионе была очень хорошая атмосфера: "Наши болельщики только скандировали лозунги: "Шехиды не умирают, Родина неделима". Это было самое важное назначение и игра в моей жизни».

Алиев подчеркнул, что пытался восстановить справедливость в боях и защищал справедливость на зеленых полях: "Я горжусь этим. Выражаю благодарность моему государству и народу за то, что они очень поддержали нас в войне. Чувства, которые я испытывал в качестве воина на войне были совсем другими. Наши мысли были только пойти вперед и освободить наши земли. Как судьи, мы увидели плоды своего труда. Мы были очень счастливы".

Отметим, что матч между "Карабахом" и "МОИКом" завершился победой представителя Агдама со счетом 1:0.

İdman.biz