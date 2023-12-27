Очередная победа "Одлар Юрду" - ФОТО

Стартовал четвертый тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоялось 4 матча.
«Одлар Юрду» одержал третью победу подряд и подобрался ближе к лидерам. «Азнур» неожиданно проиграл «Атешгяху».
Чемпионат Азербайджана
IV тур
«Баку Файр» - «Галакси Шуша» – 1:4
«Атешгях» - «Азнур» – 4:1
«Одлар Юрду» - «Сумгаит» - 2:1
«Реал» - «Дирчялиш» - 6:2
|
Бирбаша
|
3
|
3
|
0
|
0
|
24-2
|
9
|
Зира
|
3
|
3
|
0
|
0
|
11-3
|
9
|
Одлар Юрду
|
4
|
3
|
0
|
1
|
13-9
|
9
|
Реал
|
4
|
2
|
1
|
1
|
14-12
|
7
|
Азнур
|
4
|
2
|
1
|
1
|
13-11
|
7
|
Динамо
|
3
|
2
|
0
|
1
|
7-13
|
6
|
Туран
|
3
|
1
|
2
|
0
|
8-6
|
5
|
Ветеран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
11-6
|
4
|
Интер
|
3
|
1
|
1
|
1
|
10-9
|
4
|
Галакси Шуша
|
4
|
1
|
1
|
2
|
9-11
|
4
|
Абшерон
|
3
|
1
|
1
|
1
|
9-10
|
4
|
Атешгях
|
4
|
1
|
1
|
2
|
10-18
|
4
|
Дирчялиш
|
4
|
1
|
0
|
3
|
11-15
|
3
|
Баку Файр
|
4
|
0
|
1
|
3
|
4-18
|
1
|
Сиязань
|
3
|
0
|
0
|
3
|
9-16
|
0
|
Сумгаит
|
4
|
0
|
0
|
4
|
4-14
|
0
Отметим, что в остальных играх тура состоятся игры "Ветеран" - "Туран", "Зира" - "Интер", "Динамо" - "Абшерон", "Бирбаша Баку" - "Сиязань".
İdman.biz