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Очередная победа "Одлар Юрду" - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
27 Декабря 2023 11:43
Очередная победа "Одлар Юрду" - ФОТО

Стартовал четвертый тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоялось 4 матча.

«Одлар Юрду» одержал третью победу подряд и подобрался ближе к лидерам. «Азнур» неожиданно проиграл «Атешгяху».

Чемпионат Азербайджана
IV тур
«Баку Файр» - «Галакси Шуша» – 1:4
«Атешгях» - «Азнур» – 4:1
«Одлар Юрду» - «Сумгаит» - 2:1
«Реал» - «Дирчялиш» - 6:2

Бирбаша

3

3

0

0

24-2

9

Зира

3

3

0

0

11-3

9

Одлар Юрду

4

3

0

1

13-9

9

Реал

4

2

1

1

14-12

7

Азнур

4

2

1

1

13-11

7

Динамо

3

2

0

1

7-13

6

Туран

3

1

2

0

8-6

5

Ветеран

3

1

1

1

11-6

4

Интер

3

1

1

1

10-9

4

Галакси Шуша

4

1

1

2

9-11

4

Абшерон

3

1

1

1

9-10

4

Атешгях

4

1

1

2

10-18

4

Дирчялиш

4

1

0

3

11-15

3

Баку Файр

4

0

1

3

4-18

1

Сиязань

3

0

0

3

9-16

0

Сумгаит

4

0

0

4

4-14

0

Отметим, что в остальных играх тура состоятся игры "Ветеран" - "Туран", "Зира" - "Интер", "Динамо" - "Абшерон", "Бирбаша Баку" - "Сиязань".

İdman.biz

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