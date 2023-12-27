Очередная победа "Одлар Юрду" - ФОТО

Тен Хаг хотел подписать Кейна в "МЮ", но сделку сорвали переход Каземиро и планы клуба

"Юнайтед" выбрал Каземиро, потому что тен Хагу требовался немедленный эффект, а бразилец был готов покинуть "Реал" Мадрид спустя девять лет