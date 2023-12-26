Президент ПФЛ продолжит лечение в Турции

Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Эльхан Самедов, попавший в аварию по дороге в Ханкенди, по собственному желанию продолжит лечение в Турции.

Об этом İdman.biz сообщили в «Liv Bona Dea Hospital».

Было отмечено, что президент ПФЛ Эльхан Самедов и вице-президент Аслан Шахгельдиев, находящиеся на лечении в медицинском учреждении, находятся в хорошем состоянии: "Эльхан Самедов продолжит лечение в Турции по собственному желанию".

Отметим, что инцидент произошел 16 декабря на участке дороги Евлах-Агдам-Лачин, проходящем по территории Агдамского района. Житель Баку Расим Гафарлы, управлявший автомобилем «Mercedes Vito», при движении в направлении города Ханкенди не справился с управлением и врезался в дорожный знак. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени получили президент ПФЛ Эльхан Самедов, вице-президент Аслан Шахгельдиев, исполнительный директор Заур Гаджи-Магеррамов, директор по СМИ и маркетингу Санан Абдуллаев, технический и спортивный директор ПФЛ Эльгиз Аббасов и водитель Расим Гафарлы.

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