Гегемония "Карабаха" или "находящиеся в офсайде" "Туран Товуз" и "Сумгаит" - АНАЛИЗ

2023 год завершается. Год уже окончен для сборной Азербайджана, основанной в 1992 году. Наша команда провела 32-й год своей истории под руководством Джанни де Бьязи и уже ждет своего нового главного тренера. Специалист, который в течение года возглавлял команду в 9 матчах, давал шансы игрокам разных клубов, но хорошего результата добиться не удалось. Итак, на какие клубы обращал внимание де Бьязи при выборе игрока?
İdman.biz прояснил этот вопрос:
6 клубов Премьер-лиги
В течение года игроки 18 различных клубов носили форму сборной Азербайджана. Семь из этих клубов являются местными, а одиннадцать - представляют зарубежные страны. Одна из азербайджанских команд - «Шамахы» сейчас играет в I лиге. Это значит, что в сборной были представлены только 6 из 10 клубов Премьер-лиги. «Туран Товуз», «Кяпаз», «Сумгаит» и «Араз-Нахчыван» не отправили игроков в главную команду страны. Правда, членов этих клубов приглашали на сборы. Но в официальных матчах шансов у них не было. Однако «Кяпаз» имел особый вес в сборной еще в прошлом веке, а «Сумгаит» - еще несколько лет назад.
От братской страны к экзотике
В 2023 году в сборной Азербайджана появлялось не менее 11 игроков зарубежных клубов. Большинство из них - представители братской Турции. Это тоже понятно. Наши представители в той или иной степени играют в различных лигах соседних стран. В течение года в нашей команде были представлены футболисты клубов «Адана Демирспор», «Умраниеспор», «Хатайспор», «Коньяспор» и «Тузласпор». Остальные 6 клубов - из других стран. Источниками игроков для де Бьязи также были знаменитое загребское «Динамо» из Европы, швейцарский «Грассхопперс», известный нам по еврокубкам, и шведский «Юргорден». К этому списку можно добавить «Эйндховен» из Нидерландов. Два других клуба представляют Азию. Если «Тэджон Хана Ситизен» играет в сильной южнокорейской лиге, то «Бурирам Юнайтед» - тайский клуб, близкий к экзотике в мире футбола.
Всего 4 клуба
Во всех матчах сборной приняли участие представители лишь 4 клубов. Трое из них являются представителями Премьер-лиги - «Карабах», «Нефтчи» и «Сабах». Участие Антона Кривоцюка во всех играх сборной сделало "Тэджон Хана Ситизен" постоянным представителем в сборной. 14 из 18 клубов время от времени давали игроков в нашу сборную. Эти команды были полезны в лучшем случае в шести матчах.
11 игроков "Карабаха"
Не секрет, что основной базой национальной сборной является «Карабах», ставший за многие годы лидером азербайджанского футбола. Ежегодно в сборной доминируют новые представители агдамского клуба. 2023 год не является исключением. В течение года в сборной "Карабах" представляли 11 игроков. Это Бахлул Мустафазаде, Эльвин Джафаргулиев, Рамиль Шейдаев, Ричард Алмейда, Муса Гурбанлы, Торал Байрамов, Бадави Гусейнов, Шахруддин Магомедалиев, Филип Озобич, Рахиль Мамедов и Нариман Ахундзаде. Правда, четверо из этих игроков - Рамиль, Муса, Филип и Шахруддин - были вызваны в течение года из двух клубов.
Ближайшими последователями "Карабаха" являются "Нефтчи" и "Сабах". Каждый из бакинских клубов дал в сборную по 5 игроков, и их общее количество меньше, чем у агдамского клуба. Из «Нефтчи» в сборную попадали Азер Алиев, Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов, Ходжат Хаггверди и Филип Озобич. «Сабах» представляли Алексей Исаев, Бахтияр Гасанализаде, Эльвин Джамалов, Намиг Алескеров и Юсиф Иманов. Помимо этих трех клубов, только «Зира» и «Сабаил» имели в сборной более одного игрока. Кисмет Алиев и Рустам Ахмедзаде представляли "Зиру", Эмиль Балаев и Юсиф Набиев - "Сабаил".
Семь футболистов "Карабаха"
Мы уже упоминали, что четыре игрока "Карабаха" принимали участие в сборной от двух клубов. В целом за год в сборную отправилось семь игроков из двух разных команд. Двое из них представляли зарубежные клубы. Эти игроки - Махир Эмрели и Ренат Дадашов. Филип Озобич - единственный футболист, который играл в сборной, вызываясь из двух азербайджанских клубов, и играл на поле. Остальная четверка носила национальную форму как футболисты представителей Премьер-лиги в первом полугодии, а после лета - иностранных клубов. Этими игроками являются Муса Гурбанлы, Шахруддин Магомедалиев, Рамиль Шейдаев и Бахтияр Гасанализаде.
Гегемония в сборной
Гегемония "Карабаха" проявляется в общем количестве игр в составе сборной. Члены агдамского клуба 40 раз вызывались в сборную, 33 раза попадали в состав. В составе сборной футболисты "Карабаха" забили 1 гол и пропустили 1 мяч. Статистические показатели второго «Нефтчи» и третьего «Сабаха» почти вдвое хуже. Однако благодаря Эмину Махмудову «черно-белые» завоевали звание команды, забившей больше голов в составе сборной.
|
№
|
Клуб
|
О
|
И
|
Ф
|
Г
|
1
|
Карабах
|
40
|
9
|
11
|
1, -1
|
2
|
Нефтчи
|
22
|
9
|
5
|
4
|
3
|
Сабах
|
19
|
9
|
5
|
-4
|
4
|
Тэджон Хана Ситизен (Южная Корея)
|
9
|
9
|
1
|
1
|
5
|
Зира
|
8
|
6
|
2
|
0
|
6
|
Адана Демирспор (Турция)
|
6
|
6
|
1
|
-8
|
Динамо (Загреб, Хорватия)
|
6
|
6
|
1
|
0
|
Умраниеспор (Турция)
|
6
|
6
|
1
|
0
|
Хатайспор (Турция)
|
6
|
6
|
1
|
2
|
10
|
Бурирам Юнайтед (Таиланд)
|
4
|
4
|
1
|
1
|
11
|
Грассхопперс (Швейцария)
|
3
|
3
|
1
|
0
|
Юргорден (Швеция)
|
3
|
3
|
1
|
0
|
Габала
|
3
|
3
|
1
|
0
|
14
|
Эйндховен (Нидерланды)
|
2
|
2
|
1
|
0
|
Сабаил
|
2
|
2
|
2
|
-5
|
16
|
Шамахы
|
1
|
1
|
1
|
0
|
Коняьспор (Турция)
|
1
|
1
|
1
|
0
|
Тузласпор (Турция)
|
1
|
1
|
1
|
0
О - общее количество игр, сыгранных футболистами клуба, И - игры, Ф - футболисты, Г - голы.
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