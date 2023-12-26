Гегемония "Карабаха" или "находящиеся в офсайде" "Туран Товуз" и "Сумгаит" - АНАЛИЗ

2023 год завершается. Год уже окончен для сборной Азербайджана, основанной в 1992 году. Наша команда провела 32-й год своей истории под руководством Джанни де Бьязи и уже ждет своего нового главного тренера. Специалист, который в течение года возглавлял команду в 9 матчах, давал шансы игрокам разных клубов, но хорошего результата добиться не удалось. Итак, на какие клубы обращал внимание де Бьязи при выборе игрока?

İdman.biz прояснил этот вопрос:

6 клубов Премьер-лиги

В течение года игроки 18 различных клубов носили форму сборной Азербайджана. Семь из этих клубов являются местными, а одиннадцать - представляют зарубежные страны. Одна из азербайджанских команд - «Шамахы» сейчас играет в I лиге. Это значит, что в сборной были представлены только 6 из 10 клубов Премьер-лиги. «Туран Товуз», «Кяпаз», «Сумгаит» и «Араз-Нахчыван» не отправили игроков в главную команду страны. Правда, членов этих клубов приглашали на сборы. Но в официальных матчах шансов у них не было. Однако «Кяпаз» имел особый вес в сборной еще в прошлом веке, а «Сумгаит» - еще несколько лет назад.

От братской страны к экзотике

В 2023 году в сборной Азербайджана появлялось не менее 11 игроков зарубежных клубов. Большинство из них - представители братской Турции. Это тоже понятно. Наши представители в той или иной степени играют в различных лигах соседних стран. В течение года в нашей команде были представлены футболисты клубов «Адана Демирспор», «Умраниеспор», «Хатайспор», «Коньяспор» и «Тузласпор». Остальные 6 клубов - из других стран. Источниками игроков для де Бьязи также были знаменитое загребское «Динамо» из Европы, швейцарский «Грассхопперс», известный нам по еврокубкам, и шведский «Юргорден». К этому списку можно добавить «Эйндховен» из Нидерландов. Два других клуба представляют Азию. Если «Тэджон Хана Ситизен» играет в сильной южнокорейской лиге, то «Бурирам Юнайтед» - тайский клуб, близкий к экзотике в мире футбола.

Всего 4 клуба

Во всех матчах сборной приняли участие представители лишь 4 клубов. Трое из них являются представителями Премьер-лиги - «Карабах», «Нефтчи» и «Сабах». Участие Антона Кривоцюка во всех играх сборной сделало "Тэджон Хана Ситизен" постоянным представителем в сборной. 14 из 18 клубов время от времени давали игроков в нашу сборную. Эти команды были полезны в лучшем случае в шести матчах.

11 игроков "Карабаха"

Не секрет, что основной базой национальной сборной является «Карабах», ставший за многие годы лидером азербайджанского футбола. Ежегодно в сборной доминируют новые представители агдамского клуба. 2023 год не является исключением. В течение года в сборной "Карабах" представляли 11 игроков. Это Бахлул Мустафазаде, Эльвин Джафаргулиев, Рамиль Шейдаев, Ричард Алмейда, Муса Гурбанлы, Торал Байрамов, Бадави Гусейнов, Шахруддин Магомедалиев, Филип Озобич, Рахиль Мамедов и Нариман Ахундзаде. Правда, четверо из этих игроков - Рамиль, Муса, Филип и Шахруддин - были вызваны в течение года из двух клубов.

Ближайшими последователями "Карабаха" являются "Нефтчи" и "Сабах". Каждый из бакинских клубов дал в сборную по 5 игроков, и их общее количество меньше, чем у агдамского клуба. Из «Нефтчи» в сборную попадали Азер Алиев, Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов, Ходжат Хаггверди и Филип Озобич. «Сабах» представляли Алексей Исаев, Бахтияр Гасанализаде, Эльвин Джамалов, Намиг Алескеров и Юсиф Иманов. Помимо этих трех клубов, только «Зира» и «Сабаил» имели в сборной более одного игрока. Кисмет Алиев и Рустам Ахмедзаде представляли "Зиру", Эмиль Балаев и Юсиф Набиев - "Сабаил".

Семь футболистов "Карабаха"

Мы уже упоминали, что четыре игрока "Карабаха" принимали участие в сборной от двух клубов. В целом за год в сборную отправилось семь игроков из двух разных команд. Двое из них представляли зарубежные клубы. Эти игроки - Махир Эмрели и Ренат Дадашов. Филип Озобич - единственный футболист, который играл в сборной, вызываясь из двух азербайджанских клубов, и играл на поле. Остальная четверка носила национальную форму как футболисты представителей Премьер-лиги в первом полугодии, а после лета - иностранных клубов. Этими игроками являются Муса Гурбанлы, Шахруддин Магомедалиев, Рамиль Шейдаев и Бахтияр Гасанализаде.

Гегемония в сборной

Гегемония "Карабаха" проявляется в общем количестве игр в составе сборной. Члены агдамского клуба 40 раз вызывались в сборную, 33 раза попадали в состав. В составе сборной футболисты "Карабаха" забили 1 гол и пропустили 1 мяч. Статистические показатели второго «Нефтчи» и третьего «Сабаха» почти вдвое хуже. Однако благодаря Эмину Махмудову «черно-белые» завоевали звание команды, забившей больше голов в составе сборной.

№ Клуб О И Ф Г 1 Карабах 40 9 11 1, -1 2 Нефтчи 22 9 5 4 3 Сабах 19 9 5 -4 4 Тэджон Хана Ситизен (Южная Корея) 9 9 1 1 5 Зира 8 6 2 0 6 Адана Демирспор (Турция) 6 6 1 -8 Динамо (Загреб, Хорватия) 6 6 1 0 Умраниеспор (Турция) 6 6 1 0 Хатайспор (Турция) 6 6 1 2 10 Бурирам Юнайтед (Таиланд) 4 4 1 1 11 Грассхопперс (Швейцария) 3 3 1 0 Юргорден (Швеция) 3 3 1 0 Габала 3 3 1 0 14 Эйндховен (Нидерланды) 2 2 1 0 Сабаил 2 2 2 -5 16 Шамахы 1 1 1 0 Коняьспор (Турция) 1 1 1 0 Тузласпор (Турция) 1 1 1 0

О - общее количество игр, сыгранных футболистами клуба, И - игры, Ф - футболисты, Г - голы.

İdman.biz