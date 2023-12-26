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Ровлан Мурадов: "Не думаю сейчас об отъезде из "Сумгаита", но хотел бы вновь пожить жизнью легионера"

Азербайджанский футбол
Интервью
26 Декабря 2023 12:24
Ровлан Мурадов: "Не думаю сейчас об отъезде из "Сумгаита", но хотел бы вновь пожить жизнью легионера"

Интервью футболиста "Сумгаита" Ровлана Мурадова сайту İdman.biz

- Второй круг премьер-лиги завершился, команды ушли на перерыв. Как бы вы оценили выступление «Сумгаита» в прошедших турах?

- Во многих играх мы теряли очки. Если бы этого не произошло, возможно, на зимний перерыв мы бы ушли на втором месте. Тем не менее, я считаю наше выступление хорошим.

- Довольны своей игрой?

- Честно говоря, не совсем. Потому что мои цели куда больше. Я хочу участвовать в победах своей команды и показывать хорошую игру в каждом матче. Главный тренер лучше знает, насколько хорошо у меня получается. Я постараюсь продолжить лучше сыграть в январе.

- После сезона 2019/20 нынешний самый результативный в вашей карьере. Хотели бы его улучшить?

- Моя цель - забивать больше голов и делать результативные передачи. Чувствую, что мои товарищи по команде также поддерживают меня в этом. Стараюсь изо всех сил для своей команды.

– До перехода в «Сумгаит» у вас были предложения от зарубежных клубов. Возможен ли отъезд в будущем?

- Я очень рад находится здесь. Все мое внимание сосредоточено на «Сумгаите». Я не думаю о том, чтобы сейчас уехать. Но, конечно, хочу снова пожить жизнью легионера.

– Поступали ли новые предложения перед зимним трансферным окном?

– У меня есть контракт с клубом, я хочу добиться здесь успеха. Надеюсь, мое желание сбудется. Мой менеджер занят предложениями. Поэтому я ничего не могу сказать по этому поводу.

- Вы сказали, что верите, что с «Сумгаитом» у вас все получится. На каком месте вы видите команду?

– Мечта каждого футболиста - завершить сезон титулом. Я тоже этого хочу. В конце концов, я думаю, мы пройдем квалификацию в еврокубки.

Эмин Ага

İdman.biz

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