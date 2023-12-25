Незаменимые в чемпионате Азербайджана - АНАЛИТИКА

Завершилась первая половина сезона 2023/24 в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, 10 клубов, начавших турнир 4 августа, ушли на 143-дневный перерыв.

В 18 турах первых двух туров состоялось 90 матчей. Команды пытались добиться успеха как за счет местных футболистов, так и за счет легионеров. Пять из этих игроков сыграли все матчи без замен.

Единственный капитан

Как и прогнозировалось перед сезоном, «Кяпаз», находящийся в группе аутсайдеров, сейчас борется за место в Премьер-лиге. Тем не менее, у гянджинского клуба есть явный лидер. Западники, сменившие главного тренера, не поменяли капитана. Егор Хвалько выделяется не только как капитан, но и незаменимостью во всех матчах. Правда, он не является главным капитаном «Кяпаза» и когда появляется Вургун Гусейнов, именно он носит капитанскую повязку. Однако Гусейнов, доигрывающий последние годы карьеры, получил шанс в стартовом составе лишь один раз в текущем сезоне, поэтому Хвалько более известен как капитан. 27-летний защитник провёл на поле 1620 минут в 18 матчах команды, за которую выступает с прошлого сезона. Такая серия белорусского легионера вряд ли сохранится на поле до конца сезона. Потому что капитан, уже получивший три желтые карточки, находится на грани наказания. После очередного предупреждения Адиль Шукуров будет вынужден искать альтернативу как капитану, так и защите. Однако не является исключением и то, что Егор дисциплинированно проведет следующие два круга.

Самый опытный

Из незаменимых игроков первой половины сезона выделяется только Мурад Хачаев, ведь он уже давно играет в своем нынешнем клубе. В Премьер-лиге футболист «Сумгаита» принял участие более чем в 100 матчах. 25-летний полузащитник провел 1620 минут в последних 18 турах.

Его можно считать вице-капитаном, как Хвалько. Однако, в отличие от белоруса, Мурад редко носит повязку. Потому что главный капитан Вугар Мустафаев и вице-капитан Эльчин Бадалов участвовали во многих матчах. Вероятность наказания Мурада не очень высока. Полузащитник, получивший две желтые карточки в двух турах, может завершить сезон без дисквалификации.

Уверенность дебютанта

Вернувшись в этом году в Премьер-лигу, «Араз-Нахчыван» привлек внимание тем, что был дебютантом и за короткий период собрал команду. В предсезонном составе также нашелся постоянный член команды. Это 25-летний защитник Туран Манафов. Хотя незаменимый игрок нахчыванского клуба имеет опыт игры в Премьер-лиге, в своей нынешней команде он стал ведущей фигурой. Ему удалось забить 3 гола за 1620 минут в 18 матчах. Можно сказать, что игрок, которого наказали всего одним предупреждением, отличался дисциплиной.

Столп обороны

Если Хвалько, Хачаев и Манафов испытали азарт Премьер-лиги в предыдущие годы, то двое других - незаменимые дебютанты. «Габала», которой летом пришлось серьезно менять состав, усилила оборонительную линию Лукашем Африко. Первую половину сезона 28-летний бразилец также провёл без замен. Ему даже удалось забить гол. Южноамериканец, которого считают опорой задней линии, находится на грани наказания, как Хвалько. В его пассиве - три "горчичника".

"Номер 1"

Если мы посмотрим на историю, то увидим, что незаменимы чаще всего вратари. Однако в текущем сезоне на поле постоянно выходил лишь один вратарь. Тьяго Силва, голкипер "Зиры", своей игрой доказал, что он «номер 1». 23-летний португалец, находившийся на поле 1620 минут, охраняет ворота команды, пропустившей меньше всего голов. Он пропустил всего 10 мячей, а также лидирует по количеству сухих игр. Легионер получил всего одну желтую карточку за два круга.

Ротация или постоянный поиск

В остальных пяти клубах незаменимых игроков нет. Это связано с ротацией команд. «Карабах» пошел на этот шаг из-за успешного выступления в Европе. Успешно выступая на турнирах как континентального, так и национального уровня, команда постоянно меняет состав. «Сабах» и «Нефтчи», выбывшие из еврокубков, находятся в поиске, поскольку не смогли найти свою игру в Премьер-лиге. Нестабильными выступлениями отличаются «Сабаил» и «Туран Товуз», мечтавшие выйти на континентальную сцену. Именно по этой причине в их команде не оказалось незаменимых игроков.

İdman.biz