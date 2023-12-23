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Пострадавших из-за инцидента в Товузе нет: «Зрители эвакуированы» - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
23 Декабря 2023 18:10
Пострадавших из-за инцидента в Товузе нет: «Зрители эвакуированы» - ВИДЕО

В результате инцидента, произошедшего в матче «Туран Товуз» – «Араз-Нахчыван» в XVIII туре премьер-лиги Азербайджана, никто не пострадал.

Как передает Idman.biz, об этом сообщил технический и спортивный директор ПФЛ Эльгиз Аббасов.

В опубликованном посту он сообщил, что в результате неприятного инцидента в Товузе болельщики уже эвакуированы, футболисты и официальные лица матча находятся в безопасной зоне.

Стоит отметить, что на 81-й минуте встречи из-за сильного ветра упала одна из вышек электроосвещения и игра была остановлена.

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