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Талех Юзбеков: "В исторической игре в Ханкенди я ожидал много голов" - ФОТО

Азербайджанский футбол
Интервью
22 Декабря 2023 17:47
Талех Юзбеков: "В исторической игре в Ханкенди я ожидал много голов" - ФОТО

«Спустя 30 лет исполнение Государственного гимна в Ханкенди вызвало у нас очень странные чувства».

Об этом İdman.biz заявил известный азербайджанский актер Талех Юзбеков.

Актер рассказал, что матч между "Карабахом" и "МОИКом", который он смотрел накануне в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана в Ханкенди, был очень интересным. По словам Юзбекова, он ожидал много голов в историческом матче: "Однако за 90 минут основного времени ни одного гола забито не было. В добавленные минуты «Карабах» забил победный гол. МОИК боролся очень хорошо. И вратарь, и защитники боролись до конца. На поле шла напряженная борьба. На мой взгляд, МОИК - команда, которая достойна играть в Премьер-лиге Азербайджана».

Юзбеков сказал, что был очень растроган пережитыми там моментами: «Наше поколение никогда не видело Ханкенди. Но мы уже вернулись на свои исторические земли. У нас действительно были там очень странные чувства».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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