«Наши чувства в Ханкенди невозможно выразить словами».

Об этом İdman.biz заявил капитан Алиага Зейналов, офицер запаса спецназа.

Он отметил, что смотрел в Ханкенди матч "Карабах" - МОИК, который был проведен в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана и что эта встреча была вписана в историю страны золотыми буквами. Сказав, что он всегда жил мечтой об этих днях, Зейналов подчеркнул, что желал этих моментов как боец: "Мы жили мечтой об этих днях, выполняя задачи в Карабахе. Мы искренне верили, что наши исторические земли вернутся. Я очень рад быть свидетелем исторических моментов. Все эти моменты - незаменимые чувства для каждого азербайджанского ребенка. Мы посмотрели очень ценный футбольный матч на стадионе Ханкенди. Как отметил господин Президент, победителем в этой игре стал азербайджанский народ. Даже названия команд соответствовали этой истории, игре и нашей земле. Карабах и Центральный спортивный клуб Армии олицетворяли символы и мощь Азербайджана. В итоге «Карабах» хоть и победил, но и МОИК сражался достойно. Другими словами, армия воевала, Карабах шагнул вперед".

По его словам, радость болельщиков, атмосфера на стадионе была великолепной: "Мне очень повезло посмотреть исторический матч вместе с моим ребенком. Мы преклоняемся перед душами наших шехидов и выражаем благодарность Главнокомандующему. Да здравствует азербайджанский народ!»

Отметим, что "Карабах" выиграл историческую игру в Ханкенди со счетом 1:0.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz