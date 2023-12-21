Кубок Азербайджана: Все пары ¼ финала

Завершилась стадия 1/8 финала Кубка Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, определились все пары четвертьфиналов.
«Карабах», победивший МОИК в Ханкенди, в следующем туре ждет тяжелое испытание. Чемпион Азербайджана встретится с «Сабахом». Обладатель кубка «Габала» встретится с «Араз-Нахчываном». «Нефтчи», считающийся одним из фаворитов турнира, внесет ясность в отношения с «Сумгаитом».
Стоит отметить, что первые матчи стадии пройдут 30-31 января, а вторые - 6-7 февраля.
1/4 финала
«Сабаил» - «Зира»
«Араз-Нахчыван» - «Габала»
«Сумгаит» - «Нефтчи»
«Сабах» - «Карабах»
İdman.biz