Кубок Азербайджана: Все пары ¼ финала

Завершилась стадия 1/8 финала Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, определились все пары четвертьфиналов.

«Карабах», победивший МОИК в Ханкенди, в следующем туре ждет тяжелое испытание. Чемпион Азербайджана встретится с «Сабахом». Обладатель кубка «Габала» встретится с «Араз-Нахчываном». «Нефтчи», считающийся одним из фаворитов турнира, внесет ясность в отношения с «Сумгаитом».

Стоит отметить, что первые матчи стадии пройдут 30-31 января, а вторые - 6-7 февраля.

1/4 финала

«Сабаил» - «Зира»

«Араз-Нахчыван» - «Габала»

«Сумгаит» - «Нефтчи»

«Сабах» - «Карабах»

İdman.biz