21 Декабря 2023
RU

Кубок Азербайджана: Все пары ¼ финала

Азербайджанский футбол
Новости
21 Декабря 2023 20:40
Кубок Азербайджана: Все пары ¼ финала

Завершилась стадия 1/8 финала Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, определились все пары четвертьфиналов.

«Карабах», победивший МОИК в Ханкенди, в следующем туре ждет тяжелое испытание. Чемпион Азербайджана встретится с «Сабахом». Обладатель кубка «Габала» встретится с «Араз-Нахчываном». «Нефтчи», считающийся одним из фаворитов турнира, внесет ясность в отношения с «Сумгаитом».

Стоит отметить, что первые матчи стадии пройдут 30-31 января, а вторые - 6-7 февраля.

1/4 финала
«Сабаил» - «Зира»
«Араз-Нахчыван» - «Габала»
«Сумгаит» - «Нефтчи»
«Сабах» - «Карабах»

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Кубок Азербайджана: "Нефтчи" разгромил "Гарадаг Локбатан" - ВИДЕО
19:54
Азербайджанский футбол

Кубок Азербайджана: "Нефтчи" разгромил "Гарадаг Локбатан" - ВИДЕО

Сегодня завершилась стадия 1/8 финала Кубка Азербайджана
Дети шехидов посмотрели историческую игру в Ханкенди
19:19
Азербайджанский футбол

Дети шехидов посмотрели историческую игру в Ханкенди

Визит детей шехидов в город Ханкенди был организован при совместной организации Фонда "YAŞAT", Министерства молодежи и спорта и Профессиональной футбольной лиги
Самир Алекперов: "Спустя 36 лет увидеть базу, где я жил в Ханкенди, стадион, на котором играл..."
18:34
Азербайджанский футбол

Самир Алекперов: "Спустя 36 лет увидеть базу, где я жил в Ханкенди, стадион, на котором играл..."

"Я до сих пор помню те годы"
"Карабах" разгромит "Брагу"
18:15
Азербайджанский футбол

"Карабах" разгромит "Брагу"

"Карабах" сыграет с "Брагой" 15 февраля следующего года на выезде, а через неделю - дома
Гурбан Гурбанов: "Искусственный газон в Ханкенди - не проблема"
18:07
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Искусственный газон в Ханкенди - не проблема"

"В первую очередь хочу сказать, что стадион отвечает всем международным стандартам"
Бахлул Мустафазаде: "Главными были не эмоции от игры, а впечатления от Ханкенди"
17:46
Азербайджанский футбол

Бахлул Мустафазаде: "Главными были не эмоции от игры, а впечатления от Ханкенди"

"Мы надолго запомним матч в Ханкенди, играть в футбол на освобожденных территориях - это счастье"

Самое читаемое

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО
19 Декабря 17:26
Азербайджанский футбол

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО

В Исландии произошло знаменательное событие в истории футбола
Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО
20 Декабря 10:59
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО

Матч 1/8 финала национального кубка, который пройдет 21 декабря, станет очередной яркой страницей в нашей 32-летней истории независимости
Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО
19 Декабря 23:42
Мировой футбол

Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО

В 17-м туре Суперлиги Турции матч "Истанбулспор" - "Трабзонспор" (1:2) был приостановлен
Раджабов стал четвертым в блице на "Шахматных звездах"
19 Декабря 20:25
Шахматы

Раджабов стал четвертым в блице на "Шахматных звездах"

Сегодня в Москве завершился турнир "Шахматные звезды"