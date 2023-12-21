Бахлул Мустафазаде: "Главными были не эмоции от игры, а впечатления от Ханкенди"

«Мы надолго запомним матч в Ханкенди, играть в футбол на освобожденных территориях - это счастье».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил защитник «Карабаха» Бахлул Мустафазаде после матча 1/8 финала Кубка страны против МОИК (1:0) в Ханкенди.

Он отметил, что эмоции от игры находились на втором плане. «Главным были впечатления от увиденного. Приехать в Ханкенди, выйти на стадион, провести исторический матч. Все эти моменты останутся в памяти», - подчеркнул Мустафазаде.

Защитник также отметил игру армейцев: «Соперник хорошо действовал, удачно играл в обороне. Хорошо что исход встречи решился в основное время. МОИК заслужил похвалу за этот матч».

Также он высказался об идее проведения домашних поединков «Карабаха» в Кубке страны и в будущем: «Это прекрасная идея, было бы здорово».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz