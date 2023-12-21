Главный тренер МОИК: "Всем известна сила "Карабаха" и уровень его игроков"

«Я благодарю господина президента, главнокомандующего Ильхама Алиева и нашу победоносную армию за проведение игры на наших исторических землях. Эти земли были освобождены от оккупации ценой крови шехидов. Желаю здоровья нашим ветеранам».

Как сообщает İdman.biz, главный тренер МОИК Газанфар Аббасов заявил об этом на пресс-конференции после матча 1/8 финала Кубка Азербайджана, в котором они уступили "Карабаху" со счетом 0:1.

Он заявил, что его команда сделала в историческом матче все, что могла: "Всем известна сила "Карабаха" и уровень его игроков. Мы сделали все возможное. Благодарю свою команду за игру. Они выкладывались на поле изо всех сил и хорошо знали, против кого играют».

После матча Аббасов сообщил, что главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов поздравил его с великолепной игрой: "Если команда займет первое место в I лиге, мы будем играть в Премьер-лиге. Это было бы честью. Что касается проведения МОИКом игр чемпионата Азербайджана в Ханкенди, то это может решить только руководство. Мы также хотели бы иметь свою команду на нашей исторической земле. Для меня было бы честью, если бы это был МОИК».

İdman.biz