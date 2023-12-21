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Мирзов рассказал, что удивило его больше всего после переезда из России в Азербайджан

Азербайджанский футбол
Новости
21 Декабря 2023 11:11
Мирзов рассказал, что удивило его больше всего после переезда из России в Азербайджан

Атакующий хавбек азербайджанского «Нефтчи» Резиуан Мирзов рассказал об обстановке в Баку. С клубом из столицы Азербайджана футболист подписал контракт в начале сентября 2023 года.

«После перехода в «Нефтчи» удивил город. Баку - топ, прямо сказка. Очень чисто, еда сумасшедшая. Почти всегда 20 градусов, тренируемся до сих пор в шортиках. Здесь очень прикольно. Не хуже Москвы? Ну у вас там холоднее. Я видел, как ЦСКА с «Ростовом» недавно в снежки поиграли", - как сообщает İdman.biz, об этом Мирзов рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».

30-летний левый вингер Резиуан Мирзов провёл в составе бакинского «Нефтчи» 10 матчей чемпионата Азербайджана и записал на свой счёт один результативный пас. Ранее футболист выступал в РПЛ за «Химки» и московский «Спартак».

Матч 17-го тура РПЛ ЦСКА - «Ростов» (2:0) прошёл в Москве 3 декабря в экстремальных погодных условиях - на сильно заснеженном поле под постоянным снегопадом.

İdman.biz

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