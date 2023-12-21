Футбол возвращается в Ханкенди

Сегодня в Ханкенди пройдет матч 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу между «Карабахом» и МОИК.

Как сообщает İdman.biz, впервые после освобождения оккупированных территорий в Ханкенди пройдет футбольный матч. Ранее в различных уголках Карабаха проводились соревнования по шахматам, гребле, велоспорту, а теперь все внимание будет приковано к спорту номер один.

И символично, что в Ханкенди встретятся «Карабах», который, несмотря на все невзгоды, превратился в символ азербайджанского футбола, и МОИК, представляющий победоносную азербайджанскую армию, освободившую наши исконные земли.

На Городском стадионе прошли ремонтные работы, проведено освещение, заменены кресла. Созданы все необходимые условия и можно говорить о том, что он готов к матчу.

Рано утром из Баку в Ханкенди выехали автобусы с официальными лицами, спортивной общественностью, болельщиками и журналистами.

Матч начнется в 14:00.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz