Последний азербайджанец, игравший в "Карабахе": "Я не ступал на эти земли более 35 лет"

«Я уехал из Шуши 11 января 1988 года. Более 35 лет моя нога не ступала на эти земли».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист ханкендинского клуба «Карабах» Мунис Абдуллаев.

58-летний специалист вновь будет работать на родном стадионе на матче в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана. На этот раз он не будет играть в футбол, а будет исполнять обязанности судьи-инспектора в матче между "Карабахом" и МОИКом.

Абдуллаев заявил, что не может выразить словами возвращение азербайджанских команд на стадион в Ханкенди: "Мы на своем родном месте, родных землях. Я сейчас нахожусь в Шуше. Пока хорошо изучить город не удалось. Но мы готовы гулять здесь шаг за шагом. Завтра я с гордостью посещу наш родной стадион, поле и все знакомые мне места».

По словам последнего азербайджанца, игравшего за ханкендинский "Карабах", 21 декабря болельщиков ждет очень интересный матч: "Потому что в первом матче, который пройдет на стадионе Ханкенди после освобождения от оккупации, "Карабах" сыграет с МОИКом, состоящим из наших солдат. На мой взгляд, подобные спортивные мероприятия должны проводиться здесь постоянно».

Отметим, что матч "Карабах" - МОИК начнется 21 декабря в 14:00.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz