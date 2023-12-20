20 Декабря 2023
RU

Главный тренер МОИК: "Матч в Ханкенди даст нам двойную мотивацию"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Декабря 2023 15:10
Главный тренер МОИК: "Матч в Ханкенди даст нам двойную мотивацию"

Интервью главного тренера футбольного клуба МОИК Газанфара Аббасовым Idman.biz

- 21 декабря вам предстоит встретиться с «Карабахом» в 1/8 финала Кубка Азербайджана. Как вы готовились к матчу в Ханкенди?

- Мы очень серьезно подходим к игре. Потому что сила игроков «Карабаха» и уровень клуба всем известны. Наши футболисты тоже это понимают, мы улучшили тренировки. Постараемся сделать все возможное, моя команда будет бороться за победу до конца.

- По-вашему, вы сможете это сделать?

- Мы хотим победить «Карабах». В кубке большинство составляют представители премьер-лиги. Мы играем в первой лиге. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше

- «Карабах» продолжает писать историю в Лиге Европы. В этом смысле игра будет достаточно сложной для МОИК, вы так не думаете?

- Конечно, нас ждет очень тяжелая игра. Мы это хорошо знаем и относимся к ней со всей серьезностью. Любой команде, выступающей в премьер-лиге, приходится непросто с «Карабахом». Поэтому нормально, что матч будет для нас сложным. Я бы даже сказал, что в три раза сложнее. Однако, несмотря ни на что, постараемся показать себя.

- Ваша команда представляет победоносную азербайджанскую армию. Наверное, это дополнительный стимул для МОИК перед матчем в Ханкенди?

- Если встреча с «Карабахом» сама по себе является стимулом, то первая игра в Ханкенди даст нам двойную мотивацию. Играть на наших исторических землях будет большим удовольствием. Завтра настанет день, который будет написан золотыми буквами в моей тренерской карьере. Это очень важный фактор для команды. Игра против «Карабаха» в Ханкенди вызывает огромное чувство гордости.

Банучичек Гусейнли
İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Кубок Азербайджана: 6 голов от "Сабаила" - ВИДЕО
16:49
Азербайджанский футбол

Кубок Азербайджана: 6 голов от "Сабаила" - ВИДЕО

Сегодня пройдут еще 2 матча 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу
Футболист "Нефтчи" выписан из больницы
16:44
Азербайджанский футбол

Футболист "Нефтчи" выписан из больницы

Голкипер был сегодня выписан из больницы домой
Гурбан Гурбанов: "На матче в Ханкенди нас будет переполнять еще большая гордость"
15:09
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "На матче в Ханкенди нас будет переполнять еще большая гордость"

"Это планы на будущее"
Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО
10:59
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО

Матч 1/8 финала национального кубка, который пройдет 21 декабря, станет очередной яркой страницей в нашей 32-летней истории независимости
Джанни де Бьязи удостоен звания почетного доктора за успехи в сборной
09:30
Азербайджанский футбол

Джанни де Бьязи удостоен звания почетного доктора за успехи в сборной

Итальянский специалист получил награду в Международном колледже Universum
Эльмар Бахшиев объяснил причину позднего гола
19 Декабря 20:37
Азербайджанский футбол

Эльмар Бахшиев объяснил причину позднего гола

"В таких играх нужно ценить каждый созданный эпизод"

Самое читаемое

Похищен известный футболист
18 Декабря 20:44
Мировой футбол

Похищен известный футболист

По информации источника, похищение произошло вчера, 17 декабря, во время музыкального концерта
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд
18 Декабря 15:18
Мировой футбол

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов
Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО
19 Декабря 17:26
Азербайджанский футбол

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО

В Исландии произошло знаменательное событие в истории футбола
ФИФА опубликовала формат ежегодного Межконтинентального Кубка
17 Декабря 21:38
Мировой футбол

ФИФА опубликовала формат ежегодного Межконтинентального Кубка

Первые этапы будут запланированы ФИФА по согласованию с клубами и конфедерациями