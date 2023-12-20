Главный тренер МОИК: "Матч в Ханкенди даст нам двойную мотивацию"

Интервью главного тренера футбольного клуба МОИК Газанфара Аббасовым Idman.biz

- 21 декабря вам предстоит встретиться с «Карабахом» в 1/8 финала Кубка Азербайджана. Как вы готовились к матчу в Ханкенди?



- Мы очень серьезно подходим к игре. Потому что сила игроков «Карабаха» и уровень клуба всем известны. Наши футболисты тоже это понимают, мы улучшили тренировки. Постараемся сделать все возможное, моя команда будет бороться за победу до конца.

- По-вашему, вы сможете это сделать?



- Мы хотим победить «Карабах». В кубке большинство составляют представители премьер-лиги. Мы играем в первой лиге. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше

- «Карабах» продолжает писать историю в Лиге Европы. В этом смысле игра будет достаточно сложной для МОИК, вы так не думаете?



- Конечно, нас ждет очень тяжелая игра. Мы это хорошо знаем и относимся к ней со всей серьезностью. Любой команде, выступающей в премьер-лиге, приходится непросто с «Карабахом». Поэтому нормально, что матч будет для нас сложным. Я бы даже сказал, что в три раза сложнее. Однако, несмотря ни на что, постараемся показать себя.

- Ваша команда представляет победоносную азербайджанскую армию. Наверное, это дополнительный стимул для МОИК перед матчем в Ханкенди?



- Если встреча с «Карабахом» сама по себе является стимулом, то первая игра в Ханкенди даст нам двойную мотивацию. Играть на наших исторических землях будет большим удовольствием. Завтра настанет день, который будет написан золотыми буквами в моей тренерской карьере. Это очень важный фактор для команды. Игра против «Карабаха» в Ханкенди вызывает огромное чувство гордости.

Банучичек Гусейнли

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