Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО

В Исландии произошло знаменательное событие в истории футбола. Отец и дочь - Закир Гасанов и его дочь Лейла вместе отсудили матч женского турнира Лиги Kyarnafed, который прошел в городе Акюрейри.

Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Исландец азербайджанского происхождения Закир Джон Гасанов был главной судьей матча, а дочь Лейла Оск - боковым рефери. Лейла также является самой молодой судьей Федерации футбола Исландии. Одним из боковых судей был Свен Торди Тордарсон.

"Это первый и единственный случай на турнире. Действительно приятно видеть, как молодые девушки проявляют интерес к судейству”, - отметиили исландские СМИ.

Отметим, что Закир Гасанов является председателем Исландско-Азербайджанского общества "Азери".

İdman.biz