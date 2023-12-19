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Рикардо Орта - самый дорогой футболист соперника "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Декабря 2023 17:15
Рикардо Орта - самый дорогой футболист соперника "Карабаха"

Рикардо Орта является самым дорогим футболистом «Браги» - соперника «Карабаха» в плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, текущая стоимость капитана португальского клуба составляет 20 миллионов евро. Вторым по стоимости игроков команды, занявшей третье место в группе Лиги чемпионов, является опорный полузащитник Аль Мусрати (16 миллионов). В тройке самых дорогих в «Браге» находится и испанский нападающий Абель Руиз. Его трансферная цена – 14 миллионов евро.

Следует отметить, что общая стоимость португальского клуба составляет 126,20 миллионов евро.

Напомним, что в первый матч плей-офф Лиги Европы пройдет 15 февраля в на поле «Браги», а неделю спустя «Карабах» примет соперника в Баку.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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