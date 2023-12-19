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Назим Сулейманов, проигравший со счетом 2:8: "Я сказал футболистам, что все в порядке, вы написали новую историю"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Декабря 2023 16:50
Назим Сулейманов, проигравший со счетом 2:8: "Я сказал футболистам, что все в порядке, вы написали новую историю"

«Когда вы говорите «разгром», да, так и выходит по результату».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Иревана» Назим Сулейманов.

Опытный специалист прокомментировал поражение своей команды от "Араз-Нахчывана" со счетом 2:8 в 1/8 финала Кубка Азербайджана. По его словам, в начале матча никто не мог предсказать, что игра закончится с таким счетом: "Разница в уровнях Премьер-лиги и I лиги огромна. Сегодняшний футбол - скоростной. У нас проблемы с игроками. Хотя в резерве было 5 игроков, мы смогли выпустить на поле только 3 человека. У нас 17-18 игроков, включая вратарей. У нас осталась 1 игра в I Лиге. Кубок - кратчайший путь к еврокубкам. Футбол - это игра ошибок. Проигрывает тот, кто допустит слишком много ошибок. К сожалению, мы совершили большую ошибку».

Сулейманов также рассказал, что поздравил своих подопечных после матча: «Я сказал, что все в порядке, вы творите новую историю. После последнего матча в лиге мы будем строить планы на будущее».

İdman.biz

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