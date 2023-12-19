Бахрам Багирзаде: "Я даже своему ребенку говорю, чтобы он брал пример с Гурбана Гурбанова"

«Карабах» может обыграть «Брагу» как в Португалии, так и в Азербайджане только при дисциплинированной игре.

Об этом İdman.biz заявил заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде.

Он оценил жеребьевку стадии плей-офф Лиги Европы, состоявшейся в швейцарском Ньоне. Багирзаде заявил, что если "Карабах" выполнит задачи Гурбана Гурбанова, то сможет даже выиграть обе игры: "Однако давайте учтем, что я не являюсь футбольным экспертом. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Я фанат Гурбана Гурбанова. Его образ жизни, футбольная философия мне очень близки. Я даже своему ребенку говорю, чтобы он брал пример с Гурбана Гурбанова».

Отметим, что первая встреча "Карабаха" с "Брагой" состоится 15 февраля следующего года на выезде, а ответный матч состоится в Баку через неделю.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz