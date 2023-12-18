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Опасная "Брага", или "Карабах" против нового кита португальского футбола

Азербайджанский футбол
Аналитика
18 Декабря 2023 17:15
Опасная "Брага", или "Карабах" против нового кита португальского футбола

«Карабах» ждет двухраундовое противостояние с «Брагой» в плей-офф Лиги Европы. Соперник начинал кампанию в Лиге чемпионов, где занял третье место на групповом этапе и продолжит выступление во втором по значимости еврокубке. Можно констатировать, что это довольно крепкий орешек и агдамцев определенно ждут тяжелые матчи.

Как сообщает İdman.biz, кажется, что три кита португальского футбола в лице «Порту», «Бенфики» и «Спортинга» незыблемы и нерушимы. Но среди остальных команд лиги, способных бросить вызов лидерам, именно «Браге» это удается пока лучше остальных. Об этом говорит и текущая таблица: подопечные Артура Жорже идут на четвертом месте в национальном первенстве, на 2 очка отставая от «Спортинга» и «Порту», которым сегодня предстоит провести очный матч.

Одним из ключевых игроков «Браги» является Жоау Моутинью: полузащитник сборной Португалии, долгое время выступавший в «Вулверхэмптоне», с этом году вернулся на родину. Внимания заслуживает и форвард Симон Банза, возглавляющий гонку бомбардиров. Нападающий ДР Конго провел уже 13 мячей в лиге. Также в линии нападения обращает на себя внимание и Пицци, сделавший себе имя в «Бенфике». А капитаном является еще один игрок линии атаки Рикарду Орта.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Брага» угодила в кампанию с «Реалом», «Наполи» и «Унион Берлином». Португальцы смогли выиграть у представителя Бундеслиги, также сыграв с ним вничью, но мадридцам и неаполитанцам уступили. Хотя в домашнем матче португальцы проиграли «Реалу» с разницей в один мяч – 1:2. Соперник «Карабаха» забил 6 мячей и пропустил при этом 12.

Лига Европы для «Браги» - это шанс на дальнейшее еврокубковое приключение. Конечно же, по именам команда уступает тому же «Милану», но португальцы являются опытными еврокубковыми бойцами. Ведь они ранее доходили до финала Лиги Европы.

В истории клуба сезон 2010/2011 года вошел как самый успешный на международной арене. Выбив в квалификационном раунде «Селтик» и «Севилью», «Брага» впервые в своей истории пробилась в групповой турнир Лиги чемпионов. Однако, заняв третье место в своей группе, «Брага» вылетела в Лигу Европы. Там «Брага» дошла до финала, выбив из турнира «Лех», «Ливерпуль», киевское «Динамо» и «Бенфику». Но в финале «оружейники» уступили своими соотечественникам из «Порту» со счетом 0:1, а единственный гол оказался на счету Фалькао.

Сейчас «Брага» пишет новейшую истории и опасна для любого соперника. В этом смысле от «Карабаха» будет требоваться предельная концентрация в предстоящих матчах на выбывание. Но шансы у агдамцев, безусловно, есть. Они уже добились исторического достижения в Лиге Европы, а матчи с «Брагой» могут вывести команду на новый уровень.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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