Историческая жеребьевка для "Карабаха"

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, будет определен соперник чемпиона Азербайджана - "Карабаха".

Церемония жеребьевки начнется в 16:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне. «Карабах», занявший второе место в групповом этапе Лиги Европы, сразится с одной из команд, занявших третье место в Лиге чемпионов.

Подопечные Гурбана Гурбанова могут встретиться с одним из 8 потенциальных соперников:

«Галатасарай» (Турция)

«Ланс» (Франция)

«Брага» (Португалия)

«Бенфика» (Португалия)

"Фейеноорд" (Нидерланды)

«Милан» (Италия)

"Янг Бойз" (Швейцария)

«Шахтер» (Украина)

Отметим, что стадия плей-офф Лиги Европы состоится в 2024 году. Первые игры пройдут 15 февраля, вторые - 22 февраля.

İdman.biz