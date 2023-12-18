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Историческая жеребьевка для "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
18 Декабря 2023 09:59
Историческая жеребьевка для "Карабаха"

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, будет определен соперник чемпиона Азербайджана - "Карабаха".

Церемония жеребьевки начнется в 16:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне. «Карабах», занявший второе место в групповом этапе Лиги Европы, сразится с одной из команд, занявших третье место в Лиге чемпионов.

Подопечные Гурбана Гурбанова могут встретиться с одним из 8 потенциальных соперников:

«Галатасарай» (Турция)
«Ланс» (Франция)
«Брага» (Португалия)
«Бенфика» (Португалия)
"Фейеноорд" (Нидерланды)
«Милан» (Италия)
"Янг Бойз" (Швейцария)
«Шахтер» (Украина)

Отметим, что стадия плей-офф Лиги Европы состоится в 2024 году. Первые игры пройдут 15 февраля, вторые - 22 февраля.

İdman.biz

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