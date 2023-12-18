Историческая жеребьевка для "Карабаха"

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает İdman.biz, будет определен соперник чемпиона Азербайджана - "Карабаха".
Церемония жеребьевки начнется в 16:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне. «Карабах», занявший второе место в групповом этапе Лиги Европы, сразится с одной из команд, занявших третье место в Лиге чемпионов.
Подопечные Гурбана Гурбанова могут встретиться с одним из 8 потенциальных соперников:
«Галатасарай» (Турция)
«Ланс» (Франция)
«Брага» (Португалия)
«Бенфика» (Португалия)
"Фейеноорд" (Нидерланды)
«Милан» (Италия)
"Янг Бойз" (Швейцария)
«Шахтер» (Украина)
Отметим, что стадия плей-офф Лиги Европы состоится в 2024 году. Первые игры пройдут 15 февраля, вторые - 22 февраля.
İdman.biz