Президент и вице-президент ПФЛ будут прооперированы

Шестеро сотрудников Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), пострадавшие в результате аварии в поселке Биринджи Дёрдйол Агдамского района, доставлены в расположенную в Баку больницу «Liv Bona Dea».

Как сообщает İdman.biz, об этом журналистам сообщил главный врач больницы, сердечно-сосудистый хирург Джабир Гюльмалиев.

По его словам, состояние двоих пострадавших критическое: "У президента ПФЛ Эльхана Самедова открытый перелом со смещением фрагмента одной трети правой ноги, у вице-президента организации Аслана Шахгельдиева - перелом позвонка, у Санана Абдуллаева - ушибы обеих пяток, у Расима Гафарлы раздроблен правый коленный сустав, Эльгиз Аббасов поступил в нашу больницу с ушибом и переломом правого колена, Заур Гаджи-Магеррамов - с тупой травмой носа.

Состояние здоровья Самедова и Шахгельдиева является более тяжелым, чем у остальных. Оба будут прооперированы после того, как их подготовят к операции. Оперировать этих двух пациентов будут врачи нейрохирургии, пластической хирургии и ортопедии-травматологии. Остальным пациентам были проведены первичные медицинские вмешательства. Их состояние стабильное. Они были госпитализированы».

Отметим, что в МЧС поступила информация о необходимости спасательной помощи в связи с возникновением дорожно-транспортного происшествия в поселке Биринджи Дёрдйол Агдамского района. В связи с данной информацией были вызваны спасательные силы Карабахского регионального центра МВД.

Было установлено, что микроавтобус «Мерседес» врезался в препятствие на обочине, в автомобиле оказались зажаты 3 человека. В результате спасательных мероприятий 3 человека с различными травмами были извлечены из автомобиля и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

İdman.biz