"Если АФФА заинтересуется моими услугами, я вернусь в Баку"

"Не будет большой разницы, будет ли главный тренер, который будет тренировать сборную Азербайджана, местным или иностранцем".

Об этом İdman.biz заявил грузинский ветеран-футболист Георгий Адамия.

Нападающий-ветеран, защищавший в нашей стране честь «Нефтчи», «Карабаха», «Баку» и «Интера», предложил себя в сборную Азербайджана на пост главного тренера. По словам Адамия, работающего помощником тренера сборной Грузии U-21, если АФФА или клубы им заинтересуются, он может вернуться в Баку, где прожил 9 лет: "Руль" сборной Азербайджана надо доверить тренеру, который хорошо знаком с менталитетом страны и нации. Это поможет ему хорошо работать в сборной. Если поступит конкретное предложение, его можно будет обсудить.С радостью вернусь в страну, где я провел свои лучшие годы».

Отметим, что 22 ноября исполком АФФА принял решение не продлевать контракт с главным тренером сборной Азербайджана, итальянцем Джанни де Бьязи.

Эмин Ага

İdman.biz