16 Декабря 2023
RU

TABIB сообщил о состоянии пострадавших в результате аварии чиновников ПФЛ - они эвакуированы в Баку

Азербайджанский футбол
Новости
16 Декабря 2023 12:12
TABIB сообщил о состоянии пострадавших в результате аварии чиновников ПФЛ - они эвакуированы в Баку

Представители ПФЛ, пострадавшие в результате аварии, произошедшей в поселке Биринджи Дёрдйол Агдама, эвакуированы в частное медицинское учреждение, расположенное в Баку.

Об этом İdman.biz сообщили в TABIB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана).

Сообщается, что президент ПФЛ Эльхан Самедов, вице-президент Аслан Шахгельдиев, технический и спортивный директор Эльгиз Аббасов, исполнительный директор Заур Гаджи-Магеррамов, директор по медиа и маркетингу Санан Абдуллаев и водитель Расим Гафарлы сегодня с 7:05 утра размещены в отделении неотложной помощи Центральной районной больницы в Барде.

Необходимая медицинская помощь оказана людям, получившим различные травмы. Состояние одного из них тяжелое, двое получили травмы средней тяжести, состояние трех человек оценивается как стабильное.

После этого пострадавшие были эвакуированы в частное медицинское учреждение, расположенное в Баку.

Отметим, что в МЧС поступила информация о необходимости спасательной помощи в связи с возникновением дорожно-транспортного происшествия в поселке Биринджи Дёрдйол Агдамского района. В связи с данной информацией были вызваны спасательные силы Карабахского регионального центра МЧС.

Было установлено, что микроавтобус «Мерседес» врезался в препятствие на обочине, в автомобиле оказались зажаты 3 человека. В результате спасательных мероприятий 3 человека с различными травмами были извлечены из автомобиля и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Вагиф Джавадов хочет сильный клуб для "Карабаха": "Милан", "Фейеноорд" - это дополнительный опыт" - ИНТЕРВЬЮ
14:22
Азербайджанский футбол

Вагиф Джавадов хочет сильный клуб для "Карабаха": "Милан", "Фейеноорд" - это дополнительный опыт" - ИНТЕРВЬЮ

"Мне бы хотелось, чтобы в Азербайджан приезжали сильные команды со звездами"
"Если АФФА заинтересуется моими услугами, я вернусь в Баку"
13:47
Азербайджанский футбол

"Если АФФА заинтересуется моими услугами, я вернусь в Баку"

"Если поступит конкретное предложение, его можно будет обсудить"
Руководство ПФЛ попало в аварию - ВИДЕО
11:41
Азербайджанский футбол

Руководство ПФЛ попало в аварию - ВИДЕО

Инцидент произошел в поселке Биринджи Дёрдйол Агдамского района
"Я получил 2-3 хороших предложения из России"
15 Декабря 20:44
Азербайджанский футбол

"Я получил 2-3 хороших предложения из России"

"Но я не собираюсь покидать "Сабах"
Азер Багиров: "Мы одержали заслуженную победу"
15 Декабря 18:44
Азербайджанский футбол

Азер Багиров: "Мы одержали заслуженную победу"

"Игра прошла интересно"
Объявлен календарь следующих игр чемпионата Азербайджана
15 Декабря 18:29
Азербайджанский футбол

Объявлен календарь следующих игр чемпионата Азербайджана

Матчи пройдут в Бакинской теннисной академии

Самое читаемое

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО
14 Декабря 23:40
Азербайджанский футбол

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО

"Карабах" обыграл "Хeккен" и вышел в плей-офф Лиги Европы
УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"
15 Декабря 12:14
Азербайджанский футбол

УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"

"Чемпион Азербайджана одержал необходимую победу, чтобы занять второе место в группе H"
"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей
14 Декабря 14:25
Азербайджанский футбол

"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей

İdman.biz провел опрос известных личностей в Азербайджане и спросил их о том, с каким счетом закончится матч
Жест от бразильского футболиста - подарил букет цветов сотруднице "Нефтчи"
14 Декабря 13:06
Азербайджанский футбол

Жест от бразильского футболиста - подарил букет цветов сотруднице "Нефтчи"

Неожиданное событие произошло перед пресс-конференцией защитника "Нефтчи" Юри Матиаса