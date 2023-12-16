TABIB сообщил о состоянии пострадавших в результате аварии чиновников ПФЛ - они эвакуированы в Баку

Представители ПФЛ, пострадавшие в результате аварии, произошедшей в поселке Биринджи Дёрдйол Агдама, эвакуированы в частное медицинское учреждение, расположенное в Баку.

Об этом İdman.biz сообщили в TABIB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана).

Сообщается, что президент ПФЛ Эльхан Самедов, вице-президент Аслан Шахгельдиев, технический и спортивный директор Эльгиз Аббасов, исполнительный директор Заур Гаджи-Магеррамов, директор по медиа и маркетингу Санан Абдуллаев и водитель Расим Гафарлы сегодня с 7:05 утра размещены в отделении неотложной помощи Центральной районной больницы в Барде.

Необходимая медицинская помощь оказана людям, получившим различные травмы. Состояние одного из них тяжелое, двое получили травмы средней тяжести, состояние трех человек оценивается как стабильное.

После этого пострадавшие были эвакуированы в частное медицинское учреждение, расположенное в Баку.

Отметим, что в МЧС поступила информация о необходимости спасательной помощи в связи с возникновением дорожно-транспортного происшествия в поселке Биринджи Дёрдйол Агдамского района. В связи с данной информацией были вызваны спасательные силы Карабахского регионального центра МЧС.

Было установлено, что микроавтобус «Мерседес» врезался в препятствие на обочине, в автомобиле оказались зажаты 3 человека. В результате спасательных мероприятий 3 человека с различными травмами были извлечены из автомобиля и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

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