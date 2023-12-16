Руководство ПФЛ попало в аварию - ВИДЕО

Представители Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) попали в аварию.

Как сообщает İdman.biz, инцидент произошел в поселке Биринджи Дёрдйол Агдамского района.

Микроавтобус «Мерседес» врезался в препятствие на обочине. В результате в машине оказались зажаты президент ПФЛ Эльхан Самедов, вице-президент Аслан Шахгельдиев, а также водитель Расим Гафарлы.

На место были вызваны спасательные силы Карабахского регионального центра МЧС. В результате спасательных мероприятий пострадавшие с различными травмами были извлечены из автомобиля и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

İdman.biz со ссылкой на Trend, приводит подробности о состоянии пострадавших в результате ДТП:

Самедов Эльхан Закир, житель Баку (14.01.1974 г.) - Крупногабаритный перелом верхней трети правой икры со смещением, внутрисуставной перелом правого локтевого сустава;

Житель Баку Шахгельдиев Аслан Ядигар (31.08.1981) - компрессионный перелом L1 позвонка;

Житель Баку Гафарли Расим Мамедрасул (20.06.1982) - Размозжение правого коленного сустава;

Житель Баку Абдуллаев Санан Мастали (24.06.1984) - Размозжение обеих ног;

Житель Баку Аббасов Эльгиз Рафик (26.04.1990) - Размозжение области правого колена;

Житель Баку Гаджимагеррмов Заур Тахир (16.06.1981) - тупая травма носа.

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