Руководство ПФЛ попало в аварию - ВИДЕО

Представители Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) попали в аварию.
Как сообщает İdman.biz, инцидент произошел в поселке Биринджи Дёрдйол Агдамского района.
Микроавтобус «Мерседес» врезался в препятствие на обочине. В результате в машине оказались зажаты президент ПФЛ Эльхан Самедов, вице-президент Аслан Шахгельдиев, а также водитель Расим Гафарлы.
На место были вызваны спасательные силы Карабахского регионального центра МЧС. В результате спасательных мероприятий пострадавшие с различными травмами были извлечены из автомобиля и переданы бригаде скорой медицинской помощи.
İdman.biz со ссылкой на Trend, приводит подробности о состоянии пострадавших в результате ДТП:
Самедов Эльхан Закир, житель Баку (14.01.1974 г.) - Крупногабаритный перелом верхней трети правой икры со смещением, внутрисуставной перелом правого локтевого сустава;
Житель Баку Шахгельдиев Аслан Ядигар (31.08.1981) - компрессионный перелом L1 позвонка;
Житель Баку Гафарли Расим Мамедрасул (20.06.1982) - Размозжение правого коленного сустава;
Житель Баку Абдуллаев Санан Мастали (24.06.1984) - Размозжение обеих ног;
Житель Баку Аббасов Эльгиз Рафик (26.04.1990) - Размозжение области правого колена;
Житель Баку Гаджимагеррмов Заур Тахир (16.06.1981) - тупая травма носа.
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