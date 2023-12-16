16 Декабря 2023
RU

Руководство ПФЛ попало в аварию - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
16 Декабря 2023 11:41
Руководство ПФЛ попало в аварию - ВИДЕО

Представители Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) попали в аварию.

Как сообщает İdman.biz, инцидент произошел в поселке Биринджи Дёрдйол Агдамского района.

Микроавтобус «Мерседес» врезался в препятствие на обочине. В результате в машине оказались зажаты президент ПФЛ Эльхан Самедов, вице-президент Аслан Шахгельдиев, а также водитель Расим Гафарлы.

На место были вызваны спасательные силы Карабахского регионального центра МЧС. В результате спасательных мероприятий пострадавшие с различными травмами были извлечены из автомобиля и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

İdman.biz со ссылкой на Trend, приводит подробности о состоянии пострадавших в результате ДТП:

Самедов Эльхан Закир, житель Баку (14.01.1974 г.) - Крупногабаритный перелом верхней трети правой икры со смещением, внутрисуставной перелом правого локтевого сустава;

Житель Баку Шахгельдиев Аслан Ядигар (31.08.1981) - компрессионный перелом L1 позвонка;

Житель Баку Гафарли Расим Мамедрасул (20.06.1982) - Размозжение правого коленного сустава;

Житель Баку Абдуллаев Санан Мастали (24.06.1984) - Размозжение обеих ног;

Житель Баку Аббасов Эльгиз Рафик (26.04.1990) - Размозжение области правого колена;

Житель Баку Гаджимагеррмов Заур Тахир (16.06.1981) - тупая травма носа.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Вагиф Джавадов хочет сильный клуб для "Карабаха": "Милан", "Фейеноорд" - это дополнительный опыт" - ИНТЕРВЬЮ
14:22
Азербайджанский футбол

Вагиф Джавадов хочет сильный клуб для "Карабаха": "Милан", "Фейеноорд" - это дополнительный опыт" - ИНТЕРВЬЮ

"Мне бы хотелось, чтобы в Азербайджан приезжали сильные команды со звездами"
"Если АФФА заинтересуется моими услугами, я вернусь в Баку"
13:47
Азербайджанский футбол

"Если АФФА заинтересуется моими услугами, я вернусь в Баку"

"Если поступит конкретное предложение, его можно будет обсудить"
TABIB сообщил о состоянии пострадавших в результате аварии чиновников ПФЛ - они эвакуированы в Баку
12:12
Азербайджанский футбол

TABIB сообщил о состоянии пострадавших в результате аварии чиновников ПФЛ - они эвакуированы в Баку

Представители ПФЛ, пострадавшие в результате аварии, произошедшей в поселке Биринджи Дёрдйол Агдама, эвакуированы в частное медицинское учреждение, расположенное в Баку
"Я получил 2-3 хороших предложения из России"
15 Декабря 20:44
Азербайджанский футбол

"Я получил 2-3 хороших предложения из России"

"Но я не собираюсь покидать "Сабах"
Азер Багиров: "Мы одержали заслуженную победу"
15 Декабря 18:44
Азербайджанский футбол

Азер Багиров: "Мы одержали заслуженную победу"

"Игра прошла интересно"
Объявлен календарь следующих игр чемпионата Азербайджана
15 Декабря 18:29
Азербайджанский футбол

Объявлен календарь следующих игр чемпионата Азербайджана

Матчи пройдут в Бакинской теннисной академии

Самое читаемое

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО
14 Декабря 23:40
Азербайджанский футбол

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО

"Карабах" обыграл "Хeккен" и вышел в плей-офф Лиги Европы
УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"
15 Декабря 12:14
Азербайджанский футбол

УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"

"Чемпион Азербайджана одержал необходимую победу, чтобы занять второе место в группе H"
"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей
14 Декабря 14:25
Азербайджанский футбол

"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей

İdman.biz провел опрос известных личностей в Азербайджане и спросил их о том, с каким счетом закончится матч
Жест от бразильского футболиста - подарил букет цветов сотруднице "Нефтчи"
14 Декабря 13:06
Азербайджанский футбол

Жест от бразильского футболиста - подарил букет цветов сотруднице "Нефтчи"

Неожиданное событие произошло перед пресс-конференцией защитника "Нефтчи" Юри Матиаса