"В достижении исторического результата сыграл свою роль дух Карабаха"

Президент "Карабаха" Тахир Гозал поздравил команду после матча против шведского клуба "Хеккен" в шестом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, он высоко оценил исторический успех представителя Агдама.

Подчеркнув, что дух и единство Карабаха сыграли важную роль в достижении этого исторического результата, Тахир Гозал пожелал команде успехов в следующих играх.

Президент клуба также примет участие в церемонии жеребьевки, которая пройдет в швейцарском Ньоне 18 декабря.

Отметим, что "Карабах" победил "Хеккен" со счетом 2:1 и впервые в истории азербайджанского футбола вышел в плей-офф Лиги Европы.

İdman.biz