Вагиф Садыгов рассказал о вопросах, обсуждавшихся на первом заседании Рабочей группы

"В составе Рабочей группы произошел ряд изменений. В нее также был вовлечен заведующий сектором олимпийского и паралимпийского спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджана Фикрет Гусейнов".

Об этом İdman.biz сообщил вице-президент АФФА Вагиф Садыгов.

Он рассказал о вопросах, обсуждавшихся на первом заседании Рабочей группы по отбору кандидатов на должность главного тренера сборной Азербайджана. Садыгов сообщил, что обмен мнениями в основном касался целей и задач: "Каждому из нас были поставлены задачи, которые необходимо выполнить. Конечно, со временем у нас будет широкий круг дискуссий. На данный момент имена кандидатов на пост главного тренера не утверждены. На этот раз все сохранили нейтральную позицию».

На первой встрече вице-президент заявил, что пора поручить "руль" сборной местному специалисту: "Как я уже говорил, этот пост должен возглавить местный специалист. Мы решили, что к каждой встрече следует привлекать футбольных экспертов. Их мнение также важно для нас. Но необходим серьезный анализ. По результатам обсуждений мы начнем предпринимать определенные шаги».

Он также сообщил, что следующее заседание Рабочей группы пройдет 26 декабря в режиме онлайн.

Отметим, что председателем рабочей группы является вице-президент АФФА Эльшад Насиров. В группу входят Вагиф Садыгов (вице-президент), Заур Ахундов (член исполкома), Сархан Гаджиев (генеральный секретарь), Эльхан Самедов (президент ПФЛ) и Фикрет Гусейнов (руководитель сектора олимпийских и паралимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта).

Банучичак Гусейнли

İdman.biz