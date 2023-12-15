Создана Рабочая группа по выявлению кандидатов на должность главного тренера национальной сборной - ИМЕНА

Состав рабочей группы был определен приказом президента АФФА Ровнага Абдуллаева.

Как сообщает İdman.biz, вице-президент АФФА Эльшад Насиров назначен председателем рабочей группы, в которую также вошли Вагиф Садыгов (вице-президент), Заур Ахундов (член исполкома), Сархан Гаджиев (генеральный секретарь), Эльхан Самедов (президент ПФЛ) и Фикрет Гусейнов (руководитель сектора олимпийского и паралимпийского спорта Министерства молодежи и спорта).

Сегодня состоялось первое полноценное онлайн-заседание Рабочей группы. На встрече состоялся обмен мнениями.

Отметим, что на последнем внеочередном заседании исполкома АФФА было принято решение о создании специальной рабочей группы по определению кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана.

İdman.biz