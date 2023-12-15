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Победа "Карабаха" поспособствовала печальному "достижению" "Хеккена"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Декабря 2023 11:17
Победа "Карабаха" поспособствовала печальному "достижению" "Хеккена"

Победа «Карабаха» над «Хеккеном» со счетом 2:1 в заключительном матче группового раунда Лиги Европы поспособствовала печальному "достижению" шведского клуба в нынешней еврокубковой кампании.

Как передает İdman.biz, если победа над соперником позволила агдамцам застолбить за собой второе место в группе и выйти в плей-офф, то для «Хеккена» выступление в основной сетке прошло со знаком минус. Шведы стали единственной командой в групповом этапе турнира, который не смог набрать ни одного очка. Подопечные Пера-Маттиаса Хегмо забили всего три мяча и пропустили при этом 19.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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