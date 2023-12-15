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Георгий Адамия: "Историческое достижение "Карабаха" повлияет и на азербайджанский футбол"

Азербайджанский футбол
Интервью
15 Декабря 2023 10:21
Георгий Адамия: "Историческое достижение "Карабаха" повлияет и на азербайджанский футбол"

"Историческое достижение "Карабаха" окажет положительное влияние не только на клуб, но и на азербайджанский футбол".

Об этом Idman.biz заявил бывший футболист "Карабаха" Георгий Адамия.

Грузинский нападающий-ветеран, защищавший честь клубов "Нефтчи", "Баку" и "Интер", прокомментировал выход чемпиона Азербайджана в плей-офф Лиги Европы. Адамия отметил, что "Карабах" в прошлом туре хорошо играл против шведского "Хеккена": "Это была интересная игра. Скорость была слишком высокой. У обеих команд были эпизоды. Шведы не смогли воспользоваться своими шансами. «Карабах», наоборот, хорошо использовал свои. Во втором тайме команда Гурбана Гурбанова очень хорошо проводила контратаки. Абдулла Зубир мог бы еще больше увеличить разницу. Но это футбол. Главное, что представитель Агдама добился своей цели, выйдя в стадию 1/16 финала Лиги Еыропы. Я поздравляю их от всего сердца».

По его словам, "Карабах" хорошо борется с любым соперником благодаря многолетнему опыту: "Если посмотреть на успехи команды, то можно сказать только хорошее. Они уже много лет играют в групповвх этапах и накопили хороший опыт. Они доказали, что достойны играть в плей-офф. Надеюсь, они тоже смогут пройти в стадию 1/8 финала».

Отметим, что в последнем матче группы H Лиги Европы "Карабах", одолевший шведский "Хеккен" со счетом 2:1, с 10 очками занял второе место. Впервые в истории азербайджанский клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Эмин Ага

İdman.biz

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