Шведская пресса: "Ни один игрок "Карабаха" не допустил серьёзной ошибки"

Шведская пресса написала о преимуществах агдамского представителя после поражения "Хеккена" от "Карабаха" в Лиге Европы.

Как сообщает İdman.biz, издание svenskafans.com уделило особое внимание опыту "Карабаха".

Сообщалось, что минимальный уровень всех игроков "Карабаха" был намного выше, чем у "Хеккена": "Опыт игр на международной арене чувствовался. Все отличались хорошим владением мячом. За исключением автогола на последних минутах матча, ни один игрок "Карабаха" не допустил серьезной ошибки. В чемпионате Швеции можно иметь игроков чуть худшего качества и при этом финишировать третьим. Но уровень «Хеккена» был хорошо виден в Лиге Европы.

Отметим, что "Карабах", победивший своего соперника со счетом 1:0 в матче группы H Лиги Европы, проходившем в Швеции, выиграл и дома вчера - 2:1. Таким образом, наш представитель впервые пробился в 1/16 финала Лиги Европы.

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