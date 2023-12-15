Гурбан Гурбанов прокомментировал возможное возвращение Кади Борхеса

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал возможное возвращение в команду своего бывшего игрока Кади Борхеса.

Как сообщает İdman.biz, опытный специалист после игры против "Хеккена" в Лиге Европы заявил, что не против возвращения 27-летнего бразильца.

По его словам, если Кади захочет вернуться из России, "Карабах" отреагирует положительно: "Мы говорим всем нашим игрокам, что наши двери всегда открыты для вас. У него здесь все было хорошо. Если будет такой вариант, мы не скажем «нет». Но на данный момент у него есть контракт».

Следует отметить, что Кади Борхес защищала честь «Карабаха» в 2021-2022 годах. Бразильский футболист перешёл в российский клуб «Краснодар» в январе этого года.

İdman.biz