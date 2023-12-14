"Если продолжим в том же духе, то всегда будем головной болью для соперников"

"В последних турах мы проводим тяжелые игры. Наша игра против «Зиры» тоже была сложной".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок «Араз-Нахчывана» Турал Байрамлы, рассказывая о матче (0:0) с «Зирой» 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

В интервью пресс-службе клуба полузащитник отметил, что представитель Нахчывана не зря попал в группу лидеров: "Правда, тот факт, что "Зира" находилась высоко в турнирной таблице, перед игрой не вызывал у нас никакого беспокойства. Потому что независимо от того, кто является соперником, мы выходим на поле, чтобы решать поставленные задачи. Наша задача - завоевать 3 очка вне зависимости от того, кто соперник. Хоть наша команда и новый участник чемпионата, но если мы продолжим выступление в том же духе, то всегда будем головной болью для соперников и увеличим свой очковый запас.

Байрамлы также поделился своими мыслями о матче XVI тура с «Сабахом»: «Наш соперник добился успешных результатов в последних турах. В целом с начала сезона эта команда считается претендентом на медали. Это один из сильнейших клубов Премьер-лиги. Мы тоже хорошо готовимся к этой встрече. Хоть погода и дождливая, стараемся не прекращать тренировки. Это будет напряженная и интересная игра. Мы продолжим борьбу за хороший результат. Кроме того, мы находимся на пороге зимних каникул. Хотим выйти на «линию экватора» сезона на верхних позициях в турнирной таблице.

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